「反美」再加10%關稅！　川普反擊金磚國家：沒有例外

▲川普反擊來自金磚國家的批評。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

金磚國家（BRICS）6日聯合譴責針對加薩及伊朗的軍事行動，同時抨擊美國總統川普的「單邊關稅措施」破壞全球經濟。對此，川普發文威脅，任何支持金磚國家與其「反美政策」的國家，都將加徵10%關稅。

金磚國家峰會6日在里約登場，聯合聲明對於「單邊關稅措施的崛起」表達關切，並且認為這些政策可能損害全球經濟發展。該集團也象徵性地支持成員國伊朗，譴責以色列和美國對伊朗核設施等目標的一系列軍事打擊。

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在開幕致詞時指出，金磚國家代表著全球逾半數人口與40%的經濟產出，同時形容「金磚國家是不結盟運動的繼承者。」不結盟運動是冷戰時期的國際組織，120國透過不正式結盟、不反對任何國家集團的方式，促進與維護開發中國家利益。

川普稍早在自家社群媒體「真相社交」（Truth Social）宣布，將從美東時間7月7日中午12時（台灣時間8日凌晨0時）起，正式向各國寄出關稅通知信或關稅協議。他接著發文表示，「任何與金磚國家站在一起、支持其反美政策的國家，將被額外課徵10%的關稅。這項政策沒有任何例外。」

今年金磚國家峰會格外引人注意的是，中國國家主席習近平12年來首度缺席，改派總理代表參加。俄羅斯總統普丁也沒有親自到場，而是透過視訊參與會議，因為他現在正面臨國際刑事法院的逮捕令。

快訊／川普：美東時間7日中午起 開始發送全球關稅信

