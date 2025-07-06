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黃偉哲視察防颱整備　預防性撤離9人、23站啟動抽水

▲因應丹娜絲颱風來襲，台南災害應變中心提升為一級開設，黃偉哲親自主持防颱會報，並視察灣裡地區抽水站整備情況。（記者林東良翻攝，下同）

▲因應丹娜絲颱風來襲，台南災害應變中心提升為一級開設，黃偉哲親自主持防颱會報，並視察灣裡地區抽水站整備情況。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對輕度颱風「丹娜絲」逐漸接近台灣，中央氣象署預估颱風將帶來強降雨及沿海風浪，台南市6日上午9時將災害應變中心提升為一級開設，市長黃偉哲第一時間進駐應變中心，除與行政院長卓榮泰及全台各縣市首長召開防颱會議，也親自主持市府第一次應變會報，隨後前往灣裡地區抽水站視察排水整備狀況。

黃偉哲市長指出，台南市整備作業依照既定SOP順利進行，從預防性撤離、抽水機具部署、排水系統清淤、水閘門巡檢、路樹防風防倒等措施皆已啟動，務求降低災害風險。他強調：「最怕人算不如天算，因此各單位務必再三檢查，不能有任何閃失。」

▲因應丹娜絲颱風來襲，台南災害應變中心提升為一級開設，黃偉哲親自主持防颱會報，並視察灣裡地區抽水站整備情況。（記者林東良翻攝，下同）

針對過去灣裡地區曾因工地圍堰阻礙排水導致淹水，黃偉哲親赴現場確認施工鋼板已撤除，並完成4台移動式抽水機布設，應對突發強降雨，期盼本次能有效預防積淹水情況重演。

市府統計，截至目前全市無重大災情回報，但已啟動預防性撤離9人，分別為六甲區大丘里7人、楠西區密枝里1人與龍崎區龍船里1人。1999市政客服專線亦接獲6件民眾通報（如排水溝堵塞、水門異常、路樹修剪等），皆已交由相關單位處理。

為防範突發路樹倒塌與設施損壞，工務局已啟動24小時搶修機制，備妥88部機具與258名人員隨時待命，提供道路、路燈、行道樹等搶修服務，報修電話為：06-2155555或06-2153847。

▲因應丹娜絲颱風來襲，台南災害應變中心提升為一級開設，黃偉哲親自主持防颱會報，並視察灣裡地區抽水站整備情況。（記者林東良翻攝，下同）

根據雨量資料，截至今日上午6時，最大累積雨量為關廟區2毫米，其次為歸仁區1.5毫米、仁德與龍崎各1毫米，目前尚無土石流或河川警戒情況。但考量颱風低壓可能引發海水倒灌，水利局已於安平及運河周邊布設移動式抽水機。

市府指出，全市共部署513台移動式抽水機與66座抽水站，截至上午6時已啟動23座抽水站（如北門、文賢、新圍等），總抽水量達35.69萬噸，持續為防汛作戰注入動能。

▲因應丹娜絲颱風來襲，台南災害應變中心提升為一級開設，黃偉哲親自主持防颱會報，並視察灣裡地區抽水站整備情況。（記者林東良翻攝，下同）

此外，工務局也預警性封閉15座易受淹橋梁，包括永康鹽水溪便橋、新營土庫陸橋、麻豆清水橋、白河慈明橋等，並預警性封閉新市三舍椰樹腳涵洞及周邊路段。市府消防局昨晚8時半已公告警戒區域，包含海岸線、溪流、土石流潛勢地區與漁港泊地等，呼籲市民避免前往相關高風險區域，以維護自身安全。

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