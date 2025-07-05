瘋芒再起！黃偉哲快閃大馬行銷　台南芒果甜進國際味蕾

▲黃偉哲市長出席馬來西亞記者會推廣台南芒果，駐馬來西亞葉非比大使特地到場支持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

颱風逼近、甜度不減！台南芒果外銷再下一城，黃偉哲市長5日快閃馬來西亞吉隆坡，宣布台南芒果再度進軍大馬市場，與當地大型連鎖超市攜手合作，讓馬來西亞民眾今年也能享用到從產地直送、風味十足的台南愛文、西施與金煌芒果。

市府行銷團隊現場展出金箔芒果蛋糕與芒果抹茶牛奶創意飲品，吸引大批消費者駐足搶購，掀起新一波「瘋芒」旋風。

雖受輕度颱風丹娜絲影響，黃市長仍把握時機快閃出訪，活動結束後即火速返台，親自坐鎮防災應變，展現市政責任感。他表示，台南芒果在國際市場已建立良好口碑，去年首次拓點馬來西亞即獲熱烈迴響，今年再接再厲、甜蜜出擊，透過產地直送的新鮮與品質，讓台南芒果在激烈競爭中脫穎而出，也為台灣農產品爭光。

此次活動獲得多方力挺，駐馬來西亞葉非比大使親臨現場讚賞黃市長連續兩年將台南芒果行銷海外，不僅征服當地民眾，也吸引許多日韓旅客爭相選購。葉大使更以自身台南淵源感性表示，台南是她母親的故鄉，是一座蘊含美食與人情味的城市，誠摯邀請大馬民眾走進台南、品味更多在地風景。

記者會上，以金箔打造的芒果蛋糕與結合馬來西亞流行口味的芒果抹茶牛奶飲品展演創意農產應用，不僅拉近在地距離，也展現台南芒果的多元魅力。黃市長也強調，所有產品皆由台南果園當日鮮採直送，品質保證，讓現場觀眾大呼「甜到心坎裡」。

市府表示，透過此行可望進一步強化台馬雙邊農業與經貿合作，並深化國際對台南農產品的認同感。未來將持續複製此模式，開拓更多國際市場，讓世界看見台南，品嚐台灣土地的甜美成果。