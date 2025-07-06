巷仔Niau也避風頭！　台南山區博物館搶修防颱全面備戰丹娜絲

▲台南市山上花園水道博物館防颱總動員，人氣公仔「巷仔Niau」預警「消氣下班」，避免遭強風吹襲。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

輕度颱風「丹娜絲」逼近南台灣，台南市政府於6日宣佈全市停班停課，根據中央氣象署預估，6日午後至7日清晨恐為風雨最強時段，為減少颱風災害風險，台南市文化局所屬多處山區場館緊急展開防颱整備，其中山上花園水道博物館與左鎮化石園區特別強化樹木修剪、戶外設施固定與排水清理作業。

文化局長黃雅玲表示，面對颱風威脅，文化局從本週起即全面啟動防災作業，針對園區內高大易傾倒的樹木進行預防性修剪，同步檢查戶外裝置是否牢固，避免因強風引發設施損壞或傷及遊客。

特別的是，山上花園水道博物館內的可愛人氣充氣公仔「巷仔Niau」，也因應風勢預警提前「消風下班」，由工作人員細心收納，避免遭強風吹襲。園方同時也拆除遮陽設備、固定園區導覽牌與藝術裝置，確保人員與設施安全無虞。

市立博物館館長何秋蓮補充，左鎮化石園區近期受午後雷陣雨影響，排水系統易有落葉堵塞情形，館方已趁風雨尚未加劇之際，由人員登屋頂清除堆積物、疏通排水溝渠，以防積水倒灌館內。

文化局呼籲，颱風期間請民眾避免前往山區場館與戶外園區，待風雨過後，園區也將進行全面檢查、清理與設施整備，確認安全無虞後再重新對外開放，敬請市民耐心配合，一同守護文化資產與生命安全。