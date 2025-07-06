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丹娜絲就在家門口！內政部列5大防颱重點　示警1族群暫停3行程

▲▼氣象署，丹娜絲颱風編號第4號颱風警報，第10-1報。（圖／氣象署提供）

▲丹娜絲颱風步步進逼。（圖／氣象署提供）

記者詹詠淇／台北報導

颱風丹娜絲已升級為中度颱風並步步逼近台灣中，內政部透過臉書提醒，颱風就在家門口了，特別提醒山友暫停登山、溯溪、露營活動，「別以為風雨離你很遠、山裡就不會有事」，內政部也列出5大防颱重點，呼籲民眾出門前記得查天氣、看雷達圖，「準備好」絕對不嫌早，安全比冒險更值得。

中度颱風丹娜絲今（6日）中午12時的中心位置在北緯21.9度，東經118.5度，即在澎湖的南南西方約220公里之處，以每小時23轉19公里速度，向東北轉北北東進行。根據最新資料顯示，第4號颱風已增強為中度颱風，暴風圈亦稍擴大，中心目前在澎湖南南西方海面，向東北轉北北東移動，其暴風圈正逐漸進入臺灣西南部近海，對臺灣各地及澎湖構成威脅。

內政部透過臉書表示，丹娜絲正朝台灣靠近中，就在家門口了，全台皆可能受影響，不論颱風有無登陸，強風、短延時豪雨、大浪現象都很可能發生，請民眾提早做好防颱準備。

內政部也特別提醒山友，山區天氣變化快，請暫緩登山行程，「別以為風雨離你很遠、山裡就不會有事」，午後雷陣雨、強風豪雨可能引發落石、坍方、溪水暴漲，登山、溯溪、露營活動都請先「暫停」，待天氣穩定後再行安排。

▼內政部表示，丹娜絲「就在家門口了」。（圖／內政部提供）

▲▼內政部表示，當心，颱風「丹娜絲」正朝台灣靠近中。（圖／內政部提供）

內政部特別列舉防颱5大重點，包括：清理陽台、傘具雜物、排水孔；固定招牌、遮雨棚、防止物品飛落；備妥照明、水糧、行動電源；不觀浪、不登山、避開海邊與溪谷；關注官方氣象資訊與災防警報。

最後，內政部強調，風雨可能突然增強，出門前記得查天氣、看雷達圖，颱風來不來不確定，但「準備好」絕對不嫌早，安全比冒險更值得。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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