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沙崙啟動AI引擎　黃偉哲攜中央打造南方科技樞紐

▲台南市政府攜手中央舉辦智慧應用發表會，由國產無人機啟動活動，象徵AI啟航。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府攜手中央舉辦智慧應用發表會，由國產無人機啟動活動，象徵AI啟航。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南沙崙領航南方科技未來！台南市政府4日攜手國科會與經濟部於沙崙智慧綠能科學城共同舉辦「台灣智慧系統整合製造平台暨台南智慧城市應用發表會」，由國產無人機啟動焦點儀式，象徵AI創新應用正式啟航。

▲台南市政府攜手中央舉辦智慧應用發表會，由國產無人機啟動活動，象徵AI啟航。（記者林東良翻攝，下同）

現場匯聚智慧製造、智慧醫療、智慧服務三大領域逾40項應用成果，展現南市在AI落地的全面整合實力，也體現中央與地方合力打造「大南方新矽谷」的具體成果。

台南市長黃偉哲表示，市府過去半年積極與中央聯手推動「人工智慧之島」與「大南方新矽谷」政策願景，逐步建構沙崙、南科、樹谷、柳營等區域所形成的「台南金三角」產業聚落。從聯詠科技、AMD、美光等國際科技大廠進駐，到智慧醫療、智慧交通等系統落地，充分體現台南產業數位轉型的決心與成效。未來市府將整閤中央資源與地方需求，推動創新應用從實驗室走進市民生活，讓科技真正成為日常的助力。

▲台南市政府攜手中央舉辦智慧應用發表會，由國產無人機啟動活動，象徵AI啟航。（記者林東良翻攝，下同）

台南市副市長、也是智慧城市推動總召趙卿惠於主題演講中指出，市府導入Living Lab（生活實驗室）概念，強調AI技術須回應市民真實需求，並以沙崙核心場域結合智慧交通、健康醫療、能源管理、觀光體驗等面向，打造一座市民可參與、可體驗、可感知的未來城市。在這裡，自駕車與智慧眼鏡不只是科技展示，而是提升生活便利與安全的智慧介面。「台南的智慧城市不是紙上的夢想，而是一步步發生的日常風景。」

▲台南市政府攜手中央舉辦智慧應用發表會，由國產無人機啟動活動，象徵AI啟航。（記者林東良翻攝，下同）

她也提到，市府透過跨局處整合與「智慧系統整合製造平台」鏈結，積極將AI技術導入市政核心，包括智慧檢測、自助點餐、智慧導覽、多語翻譯、碳排管理等應用，不只提升行政效率，也強化民眾的體感滿意度。未來市府將以「任務導向、資料驅動」的治理策略，加速AI普及與服務在地化，讓科技成為推動公共服務品質躍升的關鍵力量。

▲台南市政府攜手中央舉辦智慧應用發表會，由國產無人機啟動活動，象徵AI啟航。（記者林東良翻攝，下同）

此外，沙崙智慧綠能科學城與柳營科技工業區、樹谷園區、南部科學園區形成戰略聯盟，支援「大南方新矽谷」推動方案，促成AI產業化、產業AI化，協助各行業升級轉型。國科會也於沙崙建置AI運算資料中心，提供強大算力支撐，強化企業彈性應變力，降低營運風險。

▲台南市政府攜手中央舉辦智慧應用發表會，由國產無人機啟動活動，象徵AI啟航。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲強調，台南市將持續深化與中央部會、產學研界、市民夥伴的合作，強化AI應用試煉場角色，從政策構想轉化為具體成果，打造「智慧、永續、包容」的新生活樣貌，讓台南成為引領台灣邁向AI科技島嶼的先行城市。

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