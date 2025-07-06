5千碗免費芒果冰爽翻新營！　黃偉哲：拓展通路不因減產鬆懈

▲台南市長黃偉哲出席「議長盃芒果冰大賽」活動，親自頒獎力挺在地農產行銷。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

芒果盛產正當時，台南作為全台最大芒果產地，再度端出創意行銷組合。由台南市農產品促銷協會主辦的「2025年農產品芒果冰品暨愛文金煌芒果行銷活動」，6日上午在新營民治議事廳熱鬧登場，市長黃偉哲受邀出席，親自為「議長盃吃芒果冰大賽」優勝者頒獎，展現對農業與農民的實質力挺。

活動亮點之一的「議長盃芒果冰大賽」，分男、女組競賽，吃冰速度最快者奪冠，前五名可獲3000元、2000元、1000元與500元等值獎品，還有總價約5萬元的摸彩禮。現場同步大方提供5000碗免費芒果冰，讓參與者在炎炎夏日中透心涼，品嚐來自台南的香甜果味。

黃偉哲表示，台南芒果不僅是地方驕傲，更是國內外消費者心中的「夏日之戀」。雖然今年受到天候影響產量減少，但越是艱困越要堅持推廣，藉由舉辦創意活動吸引消費者、拓展新通路，為未來豐收年提前暖身。他強調：「不能因為產量少就放鬆行銷腳步，今天吃過台南芒果冰的人，就是明天的忠實消費者。」

活動現場熱鬧滾滾，市議員蔡育輝、方一峰、蔡宗豪、李中岑，以及立委謝龍介、陳亭妃辦公室與多位議員服務處代表皆出席力挺，齊力推廣在地農產與冰品文化。

黃偉哲也不忘提醒，受颱風「丹娜絲」逼近影響，西南沿海地區風雨恐有增強趨勢，台南市已全面啟動防颱準備作業，呼籲市民提高警覺、加強防範，共同守護城市安全。



多年來台南市農產品促銷協會持續選擇在新營辦理芒果冰行銷活動，不僅打破「非主產地」的侷限，也讓更多人認識台南農業價值。此次選址民治議事廳，象徵地方公共空間再活化，也為農業行銷注入更多元創意與可能性。