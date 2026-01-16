　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

老路翻新迎觀光　雲林古坑7村道路全面升級

▲雲林縣長張麗善與縣府團隊、地方民代出席古坑道路改善工程地方說明會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣長張麗善與縣府團隊、地方民代出席古坑道路改善工程地方說明會。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為打造更友善、安全的用路環境，並因應古坑邁向國際觀光鄉鎮的發展需求，雲林縣政府斥資近1500萬元，規劃辦理「雲198線、雲213線（0K至1K）、雲201線及縣道158甲線等道路改善工程」，針對多條重要聯絡道路進行路面整修與安全設施強化，全面提升行車安全與通行品質。

雲林縣長張麗善昨（15）日下午前往古坑鄉，與副縣長謝淑亞、陳璧君、縣府交通工務局長汪令堯，以及古坑鄉長林慧如、鄉代表會副主席賴嘉濱等人，共同出席道路改善工程地方說明會。張麗善指出，此次工程範圍涵蓋古坑鄉七個村落，目前已進入設計階段，預計農曆年後完成設計與發包，六月進場施工。

張麗善表示，道路是民眾日常生活中最基本、也最重要的公共建設，隨著使用年限增加，不少路段出現老化、龜裂與破損情形，不僅影響行車舒適度，也潛藏安全風險。此次工程將以「改善路況、提升安全、回應地方需求」為核心，透過整體規劃，提供鄉親更安心、便利的用路環境。

交通工務局長汪令堯在簡報中說明，本案涵蓋雲213線、雲198線、雲201線及縣道158甲線等多條要道，其中雲213線是新庄村與棋盤村的重要聯絡道路；雲198線與雲201線則串聯東和村、高林村與水碓村，沿線住宅與商家密集；而158甲線不僅連接西平村與朝陽村，更是通往草嶺地區的主要幹道，對地方交通與觀光發展具有關鍵角色。

汪令堯指出，工程將針對路面品質不佳路段進行瀝青刨除與重新鋪設，並於部分易有墜落風險的路段及大埔橋增設防落護欄，降低事故發生機率，全面強化道路安全性，確保用路人生命與財產安全。

張麗善也坦言，縣府一年編列給二十鄉鎮市的零星工程經費僅約兩億多元，但古坑道路改善迫在眉睫。未來六個工區進入施工階段，縣府將妥善規劃工期與交通維持措施，盡量降低對民眾生活的影響，也請鄉親多加體諒與配合。她強調，縣府會持續傾聽地方意見，確保工程品質與進度，讓建設真正回應地方期待。

古坑鄉長林慧如感謝縣府多年來持續挹注經費改善道路品質，讓在地居民與遊客用路更安全。
張麗善強調，縣府未來仍將持續推動道路改善與各項基礎建設，打造更安全、順暢的交通環境，提升居民生活品質，也為地方觀光與整體發展奠定更穩固的基礎。

▲雲林縣長張麗善與縣府團隊、地方民代出席古坑道路改善工程地方說明會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲交通工務局簡報工程內容，說明各路段改善重點與期程。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 2 2179 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
法官遭免職！改當律師又出事了
國中生闖同學家尋仇！開槍還持刀追砍　他磕頭道歉求饒
30歲年輕議員登記參選市長！　「決定承擔大局」
台美關稅15%　鄭麗文怒轟：有甚麼好高興？
快訊／5連霸資深女議員宣布不參選！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市普發振興經濟現金6000元　老人春節禮金1000元注意事項

「台灣成了第二個家鄉」　嘉藥35位國際生畢業迎向新人生

桃市府1/19試辦11路中山長興幹線公車　憑市民卡免費搭乘

疫情時代的溫暖陪伴力量　金牌主持營開啟廣播新視野

產官學攜手深耕偏鄉防詐教育　台南結合台積電專業打造學童識詐力

1劑就有完整保護力！新型結合型肺炎鏈球菌疫苗　花蓮開始接種

吃了「神奇逆轉」？屏東一年抓267件食藥粧違規廣告...開罰破866萬

屏東高樹蛋中雞場確診H5N1 撲殺8640隻

花蓮慈濟啟動植物幹細胞研究落地　推動中草藥標準化與新品研發

花蓮市公所發愛心禮券了！「1人500元」1331戶受惠 　採買教戰曝

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」　涉8罪不起訴

3D模擬張文奪命路徑　檢讀手勢「破平板密碼」查出計畫書

史上首次！國際太空站醫療撤離　太空人重返地球畫面曝光

下波強烈冷氣團「凍3天」洛鞍颱風估今生成

嘉義市普發振興經濟現金6000元　老人春節禮金1000元注意事項

「台灣成了第二個家鄉」　嘉藥35位國際生畢業迎向新人生

桃市府1/19試辦11路中山長興幹線公車　憑市民卡免費搭乘

疫情時代的溫暖陪伴力量　金牌主持營開啟廣播新視野

產官學攜手深耕偏鄉防詐教育　台南結合台積電專業打造學童識詐力

1劑就有完整保護力！新型結合型肺炎鏈球菌疫苗　花蓮開始接種

吃了「神奇逆轉」？屏東一年抓267件食藥粧違規廣告...開罰破866萬

屏東高樹蛋中雞場確診H5N1 撲殺8640隻

花蓮慈濟啟動植物幹細胞研究落地　推動中草藥標準化與新品研發

花蓮市公所發愛心禮券了！「1人500元」1331戶受惠 　採買教戰曝

從小看到大的13號要退休了！　相差23歲的「他」到場致意陳鏞基

跨海直擊／金宣虎高EQ暖救場高允貞！　「這句回答」全場熱烈歡呼

「包租代管」衝32萬戶！　百萬租屋家庭政策再加碼

協助破解張文筆電加密軟體　華碩澄清「誤解、非事實」

國產營收225億再創新高　旺年會開200桌、抽3台油電車

嘉義市普發振興經濟現金6000元　老人春節禮金1000元注意事項

《尋秦記》竟有第三個結局？　古天樂親揭最大伏筆

住高雄五星飯店送漢來熊小提燈　再享免費接駁直達冬日遊樂園

「台灣成了第二個家鄉」　嘉藥35位國際生畢業迎向新人生

北宜高鐵爭議　鐵道局5QA釋疑：直鐵工期更久

【擦撞後竟落跑】金門機車路口碰撞！女騎士下車撿東西...然後直接騎走

地方熱門新聞

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

備戰2026臺南古都國際半程馬拉松南　市府團隊相約每週賽前集訓

嘉義縣推動觀光轉型佈局「黃金十年」

公私協力守護安平水域載客小船公司即時出手救回溺水民眾

台南市消防第二大隊強化幕僚戰力新進人員即刻上線

桃園市全媒體記者協會寒冬送暖　關懷弱勢

梅嶺賞梅車潮將湧入台南市府推免費接駁、公車疏運籲少開車

土方之亂　桃市府：協助業者平穩銜接新制

接任台電桃園區處長　洪通澤：強化穩定供電

台電台南區營業處長交接廖學智接棒、黃明舜調任鳳山區處

布局航空人才培育　虎科大高鐵校區首度對外亮相

桃園市A8桃園智慧產業加速器　招募啟動

洪易《鏡花蟲洞宴》史博館展出

85歲翁騎車迷途4小時橫跨半個桃園

更多熱門

相關新聞

屏東警1/19起加強取締闖紅燈

屏東警1/19起加強取締闖紅燈

為有效防制路口交通事故、守護縣民生命財產安全，屏東縣政府警察局宣布，自1月19日起啟動「闖紅燈違規專案執法」行動，針對全縣事故熱點路口進行重點取締，以科技設備與現場勤務並進，全面提升執法效能與民眾警覺性，落實「屏安護民」施政理念。

一刷一修都是關懷　雲林推雙B計畫守護居住安全

一刷一修都是關懷　雲林推雙B計畫守護居住安全

高齡與通學並重　雲林人行安全建設加速推動

高齡與通學並重　雲林人行安全建設加速推動

東港警取締闖紅燈　違規最高噴5千4

東港警取締闖紅燈　違規最高噴5千4

雲林草嶺火警燒4天　直升機出動灑水9次

雲林草嶺火警燒4天　直升機出動灑水9次

關鍵字：

雲林古坑道路改善交通安全觀光

讀者迴響

熱門新聞

肯德基認輸！公開「原味蛋撻走入歷史」真相

張文疑遭父痛罵6字成魔　母匯錢只為確認他還活著

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

18歲親哥「強脫內褲」性侵未成年妹

載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」同學嚇傻

國光女神震撼宣布「已切子宮」！

男星外甥女遭輾亡　司機病逝難求償

吳佩慈「婆婆」在美被捕！賭后變囚犯

情侶吃Buffet「啃到蟑螂腳」酒店：是蝦子的

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

型男主播訂婚「情定6年男友」！男友單膝下跪求婚

土方之亂降温！可寧衛苦吞第2根跌停　3檔跟進倒地不起

美女踩高跟鞋狂領50萬　太時尚露餡被逮

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

更多

最夯影音

更多
底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面