老路翻新迎觀光　雲林古坑7村道路全面升級

▲雲林縣長張麗善與縣府團隊、地方民代出席古坑道路改善工程地方說明會。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為打造更友善、安全的用路環境，並因應古坑邁向國際觀光鄉鎮的發展需求，雲林縣政府斥資近1500萬元，規劃辦理「雲198線、雲213線（0K至1K）、雲201線及縣道158甲線等道路改善工程」，針對多條重要聯絡道路進行路面整修與安全設施強化，全面提升行車安全與通行品質。

雲林縣長張麗善昨（15）日下午前往古坑鄉，與副縣長謝淑亞、陳璧君、縣府交通工務局長汪令堯，以及古坑鄉長林慧如、鄉代表會副主席賴嘉濱等人，共同出席道路改善工程地方說明會。張麗善指出，此次工程範圍涵蓋古坑鄉七個村落，目前已進入設計階段，預計農曆年後完成設計與發包，六月進場施工。

張麗善表示，道路是民眾日常生活中最基本、也最重要的公共建設，隨著使用年限增加，不少路段出現老化、龜裂與破損情形，不僅影響行車舒適度，也潛藏安全風險。此次工程將以「改善路況、提升安全、回應地方需求」為核心，透過整體規劃，提供鄉親更安心、便利的用路環境。

交通工務局長汪令堯在簡報中說明，本案涵蓋雲213線、雲198線、雲201線及縣道158甲線等多條要道，其中雲213線是新庄村與棋盤村的重要聯絡道路；雲198線與雲201線則串聯東和村、高林村與水碓村，沿線住宅與商家密集；而158甲線不僅連接西平村與朝陽村，更是通往草嶺地區的主要幹道，對地方交通與觀光發展具有關鍵角色。

汪令堯指出，工程將針對路面品質不佳路段進行瀝青刨除與重新鋪設，並於部分易有墜落風險的路段及大埔橋增設防落護欄，降低事故發生機率，全面強化道路安全性，確保用路人生命與財產安全。

張麗善也坦言，縣府一年編列給二十鄉鎮市的零星工程經費僅約兩億多元，但古坑道路改善迫在眉睫。未來六個工區進入施工階段，縣府將妥善規劃工期與交通維持措施，盡量降低對民眾生活的影響，也請鄉親多加體諒與配合。她強調，縣府會持續傾聽地方意見，確保工程品質與進度，讓建設真正回應地方期待。

古坑鄉長林慧如感謝縣府多年來持續挹注經費改善道路品質，讓在地居民與遊客用路更安全。

張麗善強調，縣府未來仍將持續推動道路改善與各項基礎建設，打造更安全、順暢的交通環境，提升居民生活品質，也為地方觀光與整體發展奠定更穩固的基礎。

▲交通工務局簡報工程內容，說明各路段改善重點與期程。（圖／記者游瓊華翻攝）