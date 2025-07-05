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基隆社區大學25周年成果展　謝國樑力推AI教育新佈局

▲基隆社大25周年成果展 謝國樑力推AI教育新佈局。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆社大25年培育在地人才，謝國樑加碼AI課程助市民轉型。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆社區大學今（5日）於仁愛國小舉辦春季成果展，現場集結34個動態節目演出與41個靜態攤位，展現學員多元學習成果。市長謝國樑親臨現場鼓勵師生，並宣布未來將開設AI、職能科技等新興課程，擴大市民終身學習選擇，同時提升基隆的城市競爭力。

基隆社區大學是全國最早成立的社區大學之一，長期扮演在地人才培育搖籃的角色。除提供春、夏、秋季多元課程外，更透過公共議題推動文化資產保存、環境保護及城市創新，成為基隆文史發展的重要基地。成立25年來，每年吸引數千名市民進修，是基隆終身學習的關鍵機構。

▲基隆社大25周年成果展 謝國樑力推AI教育新佈局。（圖／記者郭世賢翻攝）

教育處長徐嬿立指出，基隆社大作為全國第一所實體社大，結合行政團隊、師生與志工，打造具在地特色的全齡學習環境。近年不僅榮獲教育部全國評鑑特優，更囊括「社會教育貢獻獎」、「終身學習楷模特優」等獎項，成績斐然。她強調，社大持續以優質服務推動市民快樂學習，強化基隆的幸福城市形象。

謝國樑表示，社區大學不僅是終身學習管道，更是提升城市競爭力的關鍵。他肯定基隆社大長期結合教育與公共參與，推動地方創生與文化活化，累積豐碩的社會創新能量。未來市府將規劃AI等趨勢課程，銜接新興產業需求，助市民掌握科技趨勢，進一步建構基隆為永續發展的「學習型城市」，實現有愛城市的願景。

▲基隆社大25周年成果展 謝國樑力推AI教育新佈局。（圖／記者郭世賢翻攝）

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