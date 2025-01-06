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教育部開辦「第三人生大學」招收55歲以上學生　38校參與試辦

▲教育部開辦第三人生大學。（圖／記者楊惠琪攝）

▲教育部開辦第三人生大學。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

因應今年台灣進入超高齡社會，教育部今（6）日宣布114學年度開辦「第三人生大學試辦計畫」，整合產學與民間組織，為55歲以上的壯世代設計課程，鼓勵終身學習，包括中正大學、暨南大學、輔仁大學等38所大學參與試辦，課程涵蓋人工智慧應用、金融科技、高齡照護、健康與營養管理等，學生完成修課或取得一定畢業學分後，由教育部頒發學分學程或畢業證書。

教育部今舉行「第三人生大學試辦計畫」記者會，教育部次長林騰蛟表示，台灣面對少子化及高齡化挑戰，雖然未來AI或機器人可取代部分人力，但產業仍面臨嚴重的缺工問題，教育部推出「第三人生大學」計畫，協助壯世代增能再進入產業市場，繼續貢獻社會，也活化運用中高齡人力資源。

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教育部終身教育司長梁學政說明，第三人生大學涵蓋「全人健康」、「生涯轉型」、「社會連結」三大專業領域，學分學程主題包含人工智慧應用、金融科技、高齡照護、健康與營養管理等主題，都列為鼓勵開設的重點專長領域。學校透過彈性修課時間及虛實整合的課程規劃，學生可依需求擇取課程進行學習，提供學生隨進隨出的多元學習選擇。

梁學政指出，第三人生大學學制分為日間四年制學士班、進修四年制學士班及空中大學；招生對象以具高中以上同等學力的中華民國國籍者，且以年滿55歲為優先對象；修讀時間以10年為限，修業年限依系所班別規定，參與試辦學校以單獨招生外加名額方式招收日間或進修學士班，各專班以15至20人為原則，修課學生須繳交學分費。

梁學政說，試辦學校可單系、單校或跨校整合校際資源提出申請，參與試辦的學校間亦可跨校抵免學分。學生完成所選的專長領域課程，將由教育部頒發學分學程證書，學生若後續想進一步取得學位，可於完成畢業學分數後由學校頒發學士學位。

教育部表示，第三人生大學試辦計畫將於 114年上半年進行審查作業，獲補助學校將自114學年度開始推動。試辦學校通過名單，將於114年上半年審查後公告於教育部樂齡學習網及相關網站。 

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