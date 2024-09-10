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台南市推薦退休校長林明春、教師吳宗原　榮獲全國終身學習楷模殊榮

▲退休校長林明春與私校教師吳宗原等2位台南市民，憑藉卓越的終身學習成就，榮獲2024年度全國終身學習楷模殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲退休校長林明春與私校教師吳宗原等2位台南市民，憑藉卓越的終身學習成就，榮獲2024年度全國終身學習楷模殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

終身學習好榜樣！退休校長林明春與私校教師吳宗原等2位台南市民，憑藉卓越的終身學習成就，榮獲2024年度全國終身學習楷模殊榮，消息傳來振奮人心，黃偉哲市長肯定兩人的努力，希望這份榮耀能激勵更多市民朋友加入終身學習的行列。

市長黃偉哲表示，隨著人口高齡化，終身學習已是時代趨勢，台南市長期致力於營造豐富的學習環境，持續推動終身學習政策，提供多元資源與機會，兩位市民的獲獎，不僅是他們個人努力的見證，更彰顯台南市在推動終身學習城市的成功。他們的卓越表現激勵著每一位市民，無論年齡與背景，都能透過學習持續成長，為社會作出貢獻。

教育局鄭新輝局長表示，在天下雜誌永續幸福城市評比，台南市樂齡文教力為六都第一、社區大學評鑑年年優等，教育局將持續開辦社區大學、成人教育班、補校、樂齡學習中心及數位機會中心等終身學習管道，持續營造更優質學習環境，激勵市民朋友培養終身學習精神，鼓勵投入學習及發揮所長貢獻服務。

▲退休校長林明春與私校教師吳宗原等2位台南市民，憑藉卓越的終身學習成就，榮獲2024年度全國終身學習楷模殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市家庭教育中心所推薦獲獎的林明春校長，其退休後積極投入家庭教育志願服務，自2015年起成為家庭教育中心的志工，憑藉其教育專業，深入理解志願服務的核心理念與相關法規。林校長致力於提升會談與溝通技巧，並帶領活動推廣組志工，深入校園、社區推廣家庭教育。此外，他積極參加在職研習及多項專業培訓，持續提升家庭教育推廣的專業能力，更在2023年毅然選擇進修空中大學家庭教育24學分專班，希望將所學回饋給社會。

任職於慈濟高中的吳宗原老師專研校園事件的處理方法，並參加各類專業培訓，至今共取得近百項證照及專業資格，其中包含19張教師證書，根據教育部2022年師資培育統計年報，他的證書數量全國排名第4。吳老師積極回饋社會，擔任台南市政府教育局多項委員，長期參與案件調查、救濟與審理，不斷提升自身專業素養，總計負責約200件案件，他常鼓勵學生跳脫考試測驗，避免填鴨式學習，凡事不見得有標準答案，要能多元思考才能觸類旁通。
兩位獲獎者不約而同表示，萬分感謝評審肯定，未來將持續努力深耕各自擅長的領域，繼續終身學習不斷專業成長，以回饋社會。

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