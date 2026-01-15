路透：台灣高層赴華府　磋商對美貿易與投資

▲行政院副院長鄭麗君。（圖／記者徐文彬攝）



記者葉國吏／綜合報導

台灣正積極尋求與美國進一步合作，繼彭博（Bloomberg News）率先披露消息後，路透社今天也報導，台灣高階官員將前往華府，計畫與美方討論出口關稅降低及投資促進事宜。消息指出，行政院副院長鄭麗君和經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮預計近期抵達美國，並將與川普（Donald Trump）美國總統政府代表會面，具體會議細節仍未確定。

台灣高層啟程赴美 磋商經貿議題

繼彭博（Bloomberg News）率先披露後，路透社今天也報導，台灣主要官員正前往華府，準備跟美方展開商討，聚焦於美國對台出口關稅減免以及雙邊投資推動。據熟悉此事的消息人士透露，這次赴美代表包括行政院副院長鄭麗君，以及經貿談判辦公室的總談判代表楊珍妮，預計將在美國時間14日晚或15日早上抵達華府。

據消息人士表示，鄭麗君和楊珍妮抵達後，將在未來幾天內與美國政府進行多場會議。這次交流主要希望能促成美方放寬對台灣商品的關稅，並進一步促進美國對台灣的投資。不過，目前尚未確定具體有哪些美國高層官員會出席這些會談。

美國總統川普可能現身？

消息人士指出，目前還不清楚美國總統川普（Donald Trump）本人是否會參與這次會議，也不能保證這趟訪問一定會達成任何協議。相關人士表示，會議安排仍在討論階段，許多細節尚未明朗。

這則消息最早由彭博（Bloomberg News）曝光，隨後路透社也跟進報導並引用了消息人士的說法。至於白宮方面，對於台灣高層官員即將訪美並舉行會談的置評要求，目前還沒有做出任何回應。