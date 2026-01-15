　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

路透：台灣高層赴華府　磋商對美貿易與投資

▲▼行政院副院長鄭麗君出席「捍衛憲政秩序 行政院記者會」。（圖／記者徐文彬攝）

▲行政院副院長鄭麗君。（圖／記者徐文彬攝）

記者葉國吏／綜合報導

台灣正積極尋求與美國進一步合作，繼彭博（Bloomberg News）率先披露消息後，路透社今天也報導，台灣高階官員將前往華府，計畫與美方討論出口關稅降低及投資促進事宜。消息指出，行政院副院長鄭麗君和經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮預計近期抵達美國，並將與川普（Donald Trump）美國總統政府代表會面，具體會議細節仍未確定。

台灣高層啟程赴美　磋商經貿議題
繼彭博（Bloomberg News）率先披露後，路透社今天也報導，台灣主要官員正前往華府，準備跟美方展開商討，聚焦於美國對台出口關稅減免以及雙邊投資推動。據熟悉此事的消息人士透露，這次赴美代表包括行政院副院長鄭麗君，以及經貿談判辦公室的總談判代表楊珍妮，預計將在美國時間14日晚或15日早上抵達華府。

據消息人士表示，鄭麗君和楊珍妮抵達後，將在未來幾天內與美國政府進行多場會議。這次交流主要希望能促成美方放寬對台灣商品的關稅，並進一步促進美國對台灣的投資。不過，目前尚未確定具體有哪些美國高層官員會出席這些會談。

美國總統川普可能現身？
消息人士指出，目前還不清楚美國總統川普（Donald Trump）本人是否會參與這次會議，也不能保證這趟訪問一定會達成任何協議。相關人士表示，會議安排仍在討論階段，許多細節尚未明朗。

這則消息最早由彭博（Bloomberg News）曝光，隨後路透社也跟進報導並引用了消息人士的說法。至於白宮方面，對於台灣高層官員即將訪美並舉行會談的置評要求，目前還沒有做出任何回應。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
5戰5勝！陳亭妃六度對決謝龍介　一圖比較2人特質、學經歷
肯德基宣布「原味蛋撻即將走入歷史」：全台門市售完截止
快訊／新店爆砍人！男雙手濺血「後腦20cm刀傷」
快訊／陳亭妃險勝林俊憲2.7個百分點　六度對決謝龍介
快訊／陳亭妃出線！　初選險勝林俊憲
快訊／2027世界12強　參賽名單出爐！
快訊／職場霸凌又濫權進用親人　陳素芬與大姑被聲押
持有12年！　屋主轉手大賺近2千萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Netflix擬全現金收購華納兄弟　以加快交易進程

美女得來速等餐遭遊民攻擊身亡　「店員目睹沒阻止」夫怒告麥當勞

烏克蘭宣布能源緊急狀態　基輔零下20℃水電供暖全斷

和談卡關！川普點名「問題出在澤倫斯基」：普丁準備好了

空服員起降「手塞大腿下」不是冷！　專家揭保命真相

伊朗政府可能垮台　川普未全力支持「流亡王儲」重返

攪拌機突啟動！　美化學廠員工「卡5小時」痛苦喪命

川普祭25%關稅！輝達、AMD晶片受衝擊　白宮：減少對台依賴

美駐卡達大使館示警！　減少前往「美軍中東最大基地」

川普嗆丹麥「2台狗雪橇」擋不住中俄　只有美國能守住格陵蘭

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

彈劾賴清德公聽會　仉桂美：「雙少數」事實還想政治問題司法化

嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！　血跡、糞便流一地

初選大勝！蔡易餘代表民進黨參選縣長　感謝鄉親「團結嘉義隊」

川普藐視國際法只看個人道德　陸外交部：大國應當帶頭尊重國際法

女神全恩菲震撼加盟台籃！　成新北國王正式啦啦隊成員

Netflix擬全現金收購華納兄弟　以加快交易進程

美女得來速等餐遭遊民攻擊身亡　「店員目睹沒阻止」夫怒告麥當勞

烏克蘭宣布能源緊急狀態　基輔零下20℃水電供暖全斷

和談卡關！川普點名「問題出在澤倫斯基」：普丁準備好了

空服員起降「手塞大腿下」不是冷！　專家揭保命真相

伊朗政府可能垮台　川普未全力支持「流亡王儲」重返

攪拌機突啟動！　美化學廠員工「卡5小時」痛苦喪命

川普祭25%關稅！輝達、AMD晶片受衝擊　白宮：減少對台依賴

美駐卡達大使館示警！　減少前往「美軍中東最大基地」

川普嗆丹麥「2台狗雪橇」擋不住中俄　只有美國能守住格陵蘭

收容所350隻貓「其中一隻特別大」　飼主無奈：牠也貓化了

BTS要來了！高雄旅宿瘋傳「先關房再漲價」　觀光局稽查結果曝

台南奇美博物館埃及展推「親子主題導覽」　指定票搭高鐵85折

O型血拉警報！全台血液庫存偏低「春節前還需24萬袋血」

Netflix擬全現金收購華納兄弟　以加快交易進程

公布親題春聯「今馬熊讚」　蔣萬安：有機會很希望送給黃仁勳

抓猴實錄！小三僅穿內褲和人夫躺床　正宮「突然返家」竟被扯髮

淡江大橋「躺平看海、野餐、健行」通車9活動　商標開放公益使用

看不懂繳費機卡關！男受困東港安泰醫院停車場　警現場教學解圍

科技大廠固料高階玻纖布！南亞攻勢再起　3檔高掛漲停板

【她不是我們想像的樣子】但永遠是我們的寶貝❤️

國際熱門新聞

快訊／路透：川普決定攻擊伊朗　24小時內發動

美國將凍結75國「赴美簽證申請」

快訊／伊朗宣布關閉領空　航跡圖曝光

川普祭25%晶片關稅　白宮：減少對台依賴

快訊／暫緩攻打　川普：伊朗保證停止殺害示威者

35cm網路線「插進尿道」！15歲少年劇痛送醫

上萬元飛了！正妹遊韓帶「1電器」慘進小房間

川普：未用於美國AI的「進口晶片」課稅25%

伊朗示威衝擊　美股四大指數全收黑

川普減稅換台積電加碼蓋5廠　三星淪苦主

川普稱「示威者處決」喊卡　伊朗外長證實

傳北京下禁令　H200晶片不准入境

繼承900萬日圓出國花光　日女曝代價

伊朗電視台釋「暗殺川普」訊息　威脅：這次子彈不會飛偏

更多熱門

相關新聞

鄭麗君赴美談關稅　結果傳月底出爐

鄭麗君赴美談關稅　結果傳月底出爐

台灣政府高層正在前往美國華府，積極推動降低美國對台灣出口商品的關稅，傳出這次會談結果會在月底公告。至於台積電赴美加碼投資一事，台積電拒絕回應。

川普：未用於美國AI的「進口晶片」課稅25%

川普：未用於美國AI的「進口晶片」課稅25%

台灣高層傳赴美喬關稅　台積電成投資關鍵

台灣高層傳赴美喬關稅　台積電成投資關鍵

川普關稅案　美最高法院仍未裁定出爐

川普關稅案　美最高法院仍未裁定出爐

快訊／台美關稅15％利多！台指期開盤破31000點

快訊／台美關稅15％利多！台指期開盤破31000點

關鍵字：

川普關稅戰

讀者迴響

熱門新聞

A-Lin婚變頻傳　與球星老公黃甘霖現在關係曝

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答4天剩8℃　強烈冷氣團要來了

11歲童買包子完「叫一聲」亡

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主

快訊／陳亭妃出線！　台南市長初選險勝林俊憲

文大「美女老師」竟是名模　曾被譽林志玲接班人

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

再發低溫！下波冷氣團凍3天

LINE「27款免費貼圖」限時下載！兔子波波、日子還是要過鴨

撲倒堂嬸性侵！淫男更二審判2年半

快訊／路透：川普決定攻擊伊朗　24小時內發動

堰塞湖溢流19死　光復鄉長移送地檢署

經典賽中華隊集訓名單曝光

媽媽躲起來騙她　女童哭著找人「當街休克」身亡

更多

最夯影音

更多
尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面