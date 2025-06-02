臺灣工藝學習平台啟動　邀全國工藝師、工藝粉加入終身學習

▲文化部長李遠(右二)、國立臺灣工藝研究發展中心主任陳殿禮（右一）、臺灣工藝之家理事長謝嘉亨(左三)於「2025臺灣工藝季」展區合影，展示「臺灣工藝學習平台」推廣成果。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立臺灣工藝研究發展中心創設的「臺灣工藝學習平台」於日前正式啟動上線，提供工藝師免費上架教學課程數位空間、匯集工藝知識、教學實踐理念與多元學習資源，盼打造兼具共享性與國際視野的線上學習系統平台，也推動臺灣工藝永續發展與厚植知識系統。

工藝中心主任陳殿禮表示，「臺灣工藝學習平台」以數位整合方式，建立以工藝為主軸的開放式學習，多元多面向的精采課程涵蓋木工、金工、陶藝、染織、編織等工藝類別，並同步建立教材、影音、教案等數位資源，為入門者與進階者提供技能提升、感官體驗與知識積累的學習多方位體驗，也是橫跨區域、族群與年齡的終身學習網絡，希望匯聚全臺工藝教學能量、開啟全民參與工藝學習的新時代。

▲文化部長李遠聆聽「2025臺灣工藝季」展區工作人員介紹「臺灣工藝學習平台」數位資源。

工藝中心指出，這次與臺灣工藝美術學校合作、共同維運與推廣該平台，整合全臺工藝師資與工坊資源，積極開發多元課程、建置資料、推廣社群行銷與相關實體活動等，並深化全臺各工藝據點連結，導入智慧管理系統與開放資訊架構，以地理圖層為基礎，民眾可就近選擇從各地工藝學習與體驗場域；而工藝師則即時上傳人才培育、知識教材資源與多元化的教學內容，賦予對工藝有興趣者或想傳道授業的工藝師們更多元管道、體驗及推廣工藝的機會。

工藝中心邀請全臺工藝師加入「臺灣工藝學習平台」陣容，以及喜愛工藝的民眾與工藝中心共同分享工藝知識及技藝，更多相關「臺灣工藝學習平台」訊息請參考工藝中心官方網站。

臺灣工藝學習平台網址: https://craftsplatform.ntcri.gov.tw/；維運團隊聯繫: taiwancraftschoolyun@gmail.com。