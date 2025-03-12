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終身學習不設限！空大攜手雲林二監　助受刑人擁抱知識

▲國立空中大學嘉義學習指導中心與雲林第二監獄合作設立面授點。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲國立空中大學嘉義學習指導中心與雲林第二監獄合作設立面授點。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為推動終身學習並提升受刑人知識素養，國立空中大學嘉義學習指導中心秉持「無遠弗屆」、「開放大學」的理念，與雲林第二監獄合作設立面授點，並於本月7日在雲林第二監獄誠園禮堂舉行113學年度下學期開學典禮。

「教育是改變命運的關鍵」空大主任曾秉倫及洪榮正老師均表示，即使身處高牆之內，受刑人也應該擁有追求知識的權利，特別感謝雲林第二監獄林豐材典獄長大力促成開班；典獄長林豐材則強調，學習可以獲得知識，同時培養受刑人自律自發的精神，這些在囹圄內的求學經驗雖然刻苦，未來也必將成為他們寶貴的資產，幫助自己更好地適應出監生活。

▲國立空中大學嘉義學習指導中心與雲林第二監獄合作設立面授點。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲即使身處高牆之內，受刑人也應該擁有追求知識的權利，雲林第二監獄林豐材典獄長大力促成開班。（圖／記者游瓊華翻攝）

同學阿哲(化名)原本就有高中職學歷，卻因重大暴力犯罪被判刑10幾年，已服刑6年多，入監前一身暴戾之氣，親人避之唯恐不及，入獄後，阿哲坦言有親人但沒人願意前來接見的感覺更糟糕，也明白是過去自己種種脫序行為所造成，希望藉由就讀空大，努力爭取好成績，讓家人感受到他的悔改，以此重建家庭關係。

雲林第二監獄林豐材典獄長表示，期望這些學員在監期間持續精進自我，出獄後能夠順利融入社會，達到終身學習的目標，成為其他受刑人的榜樣。

 

 

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