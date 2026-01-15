▲藝人顧婕。（圖／記者周宸亘攝）

顧婕自曝最新癌症病情，坦言指數再度上升，儘管健康狀況惹粉絲擔憂，她仍以堅韌樂觀的心情積極面對治療。她在社群上分享用藥及抗癌歷程，展現正向精神，吸引大批網友留言鼓勵，外界期盼她早日康復。

顧婕坦承癌指數升高 持續勇敢面對病魔

「整型女王」顧婕今年證實罹患直腸癌第四期，後來肝部又被發現異常陰影，經歷手術後持續治療。雖然一路走來相當艱辛，她始終用樂觀態度面對，每次分享近況都讓粉絲感到佩服。沒想到今天（14日）她在臉書上坦承癌指數又飆高，讓大家不免擔心起來。

顧婕貼出一張照片，畫面中可以看到她將藥品與藥盒擺得井然有序，看得出她很自律地服藥配合醫囑。她還幽默寫下：「早安安，我的癌指數比101還高了。」語氣平靜，完全沒被病情擊倒，展現她一直以來的堅強。

積極聽取專業建議 網友熱情集氣支持

顧婕在貼文裡透露，她聽從朋友蘇博士和藝人唐玲的建議，口服化療藥、先進生技產品都照吃，主流醫學療程也沒放棄。雖然這次指數偏高，她依舊積極配合各種治療，貼文沒有悲傷，反而充滿理性和自我鼓勵，讓人看了又心疼又敬佩。

貼文曝光後，網友們紛紛在留言區刷一排打氣訊息，「加油！」「祝你平安健康」「相信你一定會康復！」正能量滿滿。大家都希望她能堅持下去，早日戰勝病魔，重新健康。