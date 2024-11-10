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台南表揚終身學習楷模及推動有功學校　黃偉哲帶動終身學習風潮

▲「2024年度終身學習楷模表揚大會」，市長黃偉哲出席表揚204位「終身學習楷模」及15所「推動終身學習教育有功」學校。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「2024年度終身學習楷模表揚大會」，市長黃偉哲出席表揚204位「終身學習楷模」及15所「推動終身學習教育有功」學校。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推廣終身學習理念，台南市教育局10日舉辦「2024年度終身學習楷模表揚大會」，市長黃偉哲出席表揚204位「終身學習楷模」及15所「推動終身學習教育有功」學校，藉由終身學習楷模之表彰，展現台南市重視終身學習精神，帶動終身學習風潮。

▲「2024年度終身學習楷模表揚大會」，市長黃偉哲出席表揚204位「終身學習楷模」及15所「推動終身學習教育有功」學校。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，終身學習的首要目標是學會如何保護自己、照顧自己，並保持健康的生活方式。特別是長輩和退休族群在面對網路詐騙時應保持警惕。另外，隨著年齡增長，許多人可能會面臨生活品質下降的問題，甚至需要他人協助日常起居，這大多源於身體健康的不足。因此，他鼓勵市民養成良好的健康習慣，過得輕鬆、愉快，維持正常飲食與規律的生活。最後也特別提醒市民注重交通安全，以確保在日常活動中的平安與健康。

市府積極提供成人多元化的學習平台，包含以教導識字為主的「成人基本教育班」、「新住民教育班」，提供新住民多元學習課程之「新住民學習中心」和提供高齡者多元學習課程的「樂齡學習中心」、常設終身教育學習場所的「社區大學」，以及創造偏鄉地區民眾數位應用的「數位機會中心」等學習管道，讓市民朋友只要想學，不怕沒機會。

▲「2024年度終身學習楷模表揚大會」，市長黃偉哲出席表揚204位「終身學習楷模」及15所「推動終身學習教育有功」學校。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局說明，本次表揚的學習楷模中，年齡最長者是來自大內區樂齡學習中心的陳懷德先生，今年97歲，雖然高齡卻依然積極進取，保持全勤，為「活到老，學到老」這句俗諺作了最佳詮釋。

▲「2024年度終身學習楷模表揚大會」，市長黃偉哲出席表揚204位「終身學習楷模」及15所「推動終身學習教育有功」學校。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次終身學習表揚活動，分為個人獎項與學校獎項。個人獎項頒發給在上述學習場域中持續學習，以其精神和成效成為楷模，並經由學習單位推薦的學員，以及參與社區大學課程達128學分並完成150小時志工服務，獲頒終身學習成就證書的學員。而在學校獎項方面，則表彰連續3年積極開辦並提供適切學習場域的學校。此外，這次也特別公開表揚在「動人百分百，照片說真情」甄選活動中脫穎而出的新住民朋友，感謝他們的熱情參與。

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