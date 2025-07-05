日本搭機新規「行動電源禁放頭頂置物箱」　4國籍航空規定一次看

▲目前國籍航空均禁止於搭機過程中使用行動電源。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者周湘芸／台北報導

行動電源於飛機上起火事件時有所聞，日本國土交通省航空局（JCAB）近日宣布，8日起搭乘日本航空公司班機時，不可將行動電源收納在頭頂的行李置物箱，必須隨身保管。對此，中華航空及星宇航空皆表示，現行均建議旅客避免將行動電源放置於上方行李櫃中；台灣虎航則是提醒，行動電源需「隨身攜帶」。

釜山航空自釜山飛往香港航班今年初發生火警，事後發現疑似是行動電源或相關電子設備釀禍，各航空陸續針對航程中使用行動電源加以限制，包括華航、長榮今年3月起都禁止旅客於航程中使用行動電源；星宇航空及台灣虎航則是原先就禁止使用。

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為再加強飛航過程中對行動電源掌控，日本國土交通省航空局（JCAB）近日宣布，將變更行動電源在機艙的攜帶方式。8日起搭乘全日空（ANA）、日本航空（JAL）等日本航空公司班機時，不可將行動電源收納在頭頂的行李置物箱，必須隨身保管。

對此，華航表示，將依民航主管機關規範及國際趨勢滾動評估調整。基於飛航安全，行動電源及備用鋰電池不可託運，應隨身攜帶及妥善包裝，今年3月起行動電源及備用鋰電池於航班全程禁止使用及充電，並建議避免放置於座位上方的行李櫃中。

長榮航空指出，行動電源及備用鋰電池不得託運，皆須作為手提行李妥善放置，避免擠壓或受損，今年3月起所有航班全程禁止使用及充電行動電源和備用鋰電池，建議旅客在登機前先將設備充滿電量，多數機型座椅也提供AC插座及USB（Type A）充電孔。

星宇航空表示，已於旅客報到與登機時，主動提醒旅客避免將行動電源置於頭頂置物櫃，以確保飛航安全。台灣虎航也說，其航班一向禁止機上使用行動電源，另提醒行動電源需「隨身攜帶」，且不得託運。