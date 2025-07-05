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大陸 大陸焦點 特派現場

不只鹿兒島震不停！　中駐日使館提醒防範三項自然災害

▲▼地震,日本,預言,專家,漫畫,鹿兒島,日本,南海。（圖／Pexels）

▲鹿兒島一直狂震，中駐日使館發出提醒。（示意圖／Pexels）

記者任以芳／綜合報導

今天（5）日正是日本漫畫家龍樹諒在《我所看見的未來》中預言「2025年7月5日大災難」之日，早在之前幾個月，日本接連遭遇地震活動頻繁威脅。中國駐日本大使館於昨天4日在微信公眾號發佈三項關於地震」、颱風、高溫預警重要提醒，呼籲在日中國公民及赴日遊客務必提高警惕，切實採取安全防範措施。

駐日中使館公告稱，鑒於日本近期自然災害頻發，高溫天氣持續，提醒在日中國公民及來日遊客密切關注自然災害預警信息，切實加強安全防範，發出三點提醒。

一、據日本氣象廳統計，自6月21日8時至7月2日16時，鹿兒島縣吐噶喇列島近海區域累計發生有感地震911次。7月2日，日本氣象廳舉行緊急記者會，提醒當地居民注意安全，做好能夠隨時避難的準備。

二、據中央氣象台消息，今年第3號颱風「木恩」已於7月3日在西北太平洋洋面生成，中心位於日本東京南偏東方約1150公里的洋面上。預計「木恩」將在日本本州島東部洋面以每小時20公里的速度向偏北轉東北方向移動，強度逐漸增強。

三、據日本氣象廳消息，今年6月日本平均氣溫較基準值高2.34攝氏度，成為自1898年有記錄以來最熱的6月。日本氣象廳表示，今夏日本全國將迎來長時間的酷暑天氣，預計高溫天氣將持續到9月。

▲▼熱,太陽,陽光。（圖／取自Pixabay）

▲今年日本的熱浪也值得注意。（圖／取自Pixabay）

鑒於上述嚴峻形勢，駐日本大使館強烈敦促所有在日中國公民和訪日遊客，密切關注地震動態、氣象預警和防災信息，必要時盡早撤至安全區域，注意出行及交通安全，遇暴雨等極端天氣非必要不外出，確需外出時遠離河道、海邊及山區，關注個人身體健康狀況，高溫天氣下合理安排戶外活動時間，做好防暑降溫措施，及時補充水分。

值得注意的是，今天5日正是日本漫畫家龍樹諒在《我所看見的未來》中預言「2025年7月5日大災難」之日，該預言稱將發生比日本大地震規模大三倍的海嘯，引起科學界普遍質疑，和日本社會連鎖反應，防災產品銷量增加，離日旅遊增加。

包括近期日本網路上關於7月5日前後可能出現極端災害天氣或複合式災害（地震、颱風、高溫疊加）的討論有所增加。雖然此類信息多為民間預測，日本官方也多次闢謠，穩定暑假遊客。

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