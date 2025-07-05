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出遊注意！日本氣象廳「丹娜絲」預測路徑曝　沖繩恐有強風雷雨

▲▼ 丹娜絲颱風日本氣象廳預測路徑。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲ 日本氣象廳截至當地5日上午9時的丹娜絲颱風預測路徑。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本氣象廳5日清晨宣布，今年第4號颱風「丹娜絲」於當地凌晨3時在台灣西南方海域生成，預計將於7日通過台灣海峽，10日沿東海或中國沿岸向北移動，最終轉為熱帶低氣壓。沖繩與先島諸島等地未來幾天內可能出現雷雨、強風與大浪，有計畫出遊的旅客應格外注意。

據日本氣象廳資料，丹娜絲颱風目前在南海以緩慢速度朝東北方向移動，中心氣壓為994百帕，中心附近最大風速每秒20公尺，瞬間最大風速達每秒30公尺，強風範圍涵蓋中心東北側220公里及西南側165公里。預測顯示，未來幾天內颱風將穿越台灣海峽進入東海，沿著中國沿岸北上，最終減弱為熱帶低氣壓。

綜合《時事通訊社》、《琉球新報》等日媒，受到颱風及高氣壓周邊濕暖空氣影響，沖繩天氣持續不穩。沖繩氣象台預報，5日當地雖大致晴朗，但局部地區可能有驟雨或雷雨，6日起沖繩本島及大東島地區受濕氣環繞將轉為多雲，先島諸島則可能出現雷雨，且將逐漸出現大浪，需嚴防海象變化。

與此同時，第3號颱風「木恩」正在日本東方海域緩慢朝東北方向移動，預計約9日在北海道東方海域轉為溫帶氣旋。

未來幾天內日本本土各地可能受低氣壓與颱風周邊氣流影響出現降雨，5日東北與新潟可能有局部降雨，8日東海地區降雨機率提高，9日起西日本雲層增加，沖繩與奄美地區則持續陰雨。

氣象廳提醒，颱風與不穩定氣流可能導致強降雨、雷擊、陣風與大浪等劇烈天氣，尤其琉球群島與沿岸地區民眾應提早做好防災準備。

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