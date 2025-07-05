睡醒世界沒毀滅想衝日本？達人建議「下週一再訂機票」理由曝

▲龍樹諒將自己的夢畫成漫畫。（圖／翻攝自文藝社官網）



記者鄺郁庭／綜合報導

日本漫畫家龍樹諒曾出版《我所看見的未來》，預言2025年7月5日將發生大災難，引起不少網友關注與討論。對此，旅日達人林氏璧表示，「如果你一覺醒來因為世界還沒毀滅，氣得罵龍樹諒是神棍，然後想要馬上訂日本機票的話，我想提醒你兩件事」，包括感謝龍樹諒，以及考慮暑假飛日本訂傳統航空的機票。

旅日達人林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」指出，若今天一覺醒來，發現世界沒毀滅，就氣得想罵預言者龍樹諒是神棍，甚至衝動想訂機票去日本，那麼請先冷靜，首先是「別急。龍樹諒根本沒有說是凌晨4點發生，人家從頭到尾說的都是7月，而現在甚至連7月5日都沒過完。」

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林氏璧說，就算到8月都沒發生大災難，他個人相信龍樹諒做這件事沒有惡意，畢竟她只是把夢畫下來，從未自稱預言家，「若是因為她畫了這個夢，讓我們這個平行世界沒有發生大災難，我們還應該感謝她呢。」他坦言自己是受醫學教育的科學腦，但也相信「目前科學無法解釋的事情存在」，並認為人對大自然應保持敬畏之心。

對於想馬上訂日本機票的人，雖然「想買廉價航空也許可以出手了」，但根據「蓋瑞哥 機票獵人」的情報，下週一起幾間傳統航空都會開始夏季旅展，「如果你跟我一樣在考慮暑假飛日本機票，因為這幾年颱風常常往日本去，我個人會傾向還是傳統航空較有保障一點。」

貼文引發熱論，「完全同意第一點」、「要不是7-8月不能連休，不然早趁現在人少衝日本了」、「我一覺起來完全忘記有這個預言了」、「不！買完機票才看到下週旅展消息…」、「幸好有看到，本來今天要訂票了！」「我很生氣，因為預言讓機票都很便宜，但我沒錢買。」