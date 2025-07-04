詐騙奪豐原5命！　民眾黨團要求卓榮泰打詐專報逕付二讀

▲行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）



記者崔至雲／台北報導

台中豐原一家五口因誤信「黃金代購」投資陷阱，積欠鉅款後即便抵押房產仍無力償還，最終選擇走上絕路。面對台灣詐騙不斷，立法院民眾黨團今（4日）提案「邀請行政院院長率同相關部會首長就『新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效』進行專案報告並備質詢」。經決議，該案逕付二讀、交付協商。

針對今日的議程，國民黨團書記長王鴻薇受訪時表示，今天院會主要處理的案子，是針對昨日發生的台中豐原5口詐騙輕生案，政府一直說打詐，但詐團卻能夠奪走五口生命，讓人難以忍受，所以要求行政院長卓榮泰應到立法院報告。

民眾黨團說明，有鑑於我國詐騙橫行，根據內政部刑事警察局之統計，2024年詐騙財損高達502億，詐騙案件高達122,805件，平均每天發生336件，自賴清德總統、卓榮泰院長就任以來，我國「詐騙之島」的惡名依舊，詐騙猖獗的情況並無好轉，因而造成許多無辜民眾受害，甚至於家破人亡。

民眾黨團指出，行政院雖已設立打詐專責機構，並投入大量預算進行宣導，然而，實際效果卻極為有限，詐騙受害金額仍居高不下；相關單位投入高額預算製作防詐宣導影片，也未見其成效，僅淪為消化預算之用。打擊詐騙不是設立更多辦公室，或大官擺拍、喊口號就能有所成效，需要政府在制度及政策上進行根本性改革，解決目前監管存在漏洞與執法不力之情形，方能找回民眾對政府的信任，消除台灣「詐騙之島」的烙印。

民眾黨團提案，「邀請行政院院長率同相關部會首長就『新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效』進行專案報告並備質詢」經決議後，該案逕付二讀、交付協商。

