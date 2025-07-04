詐團再進化！贓款換購黃金撈528萬元　車手下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲（化名）為了快速獲得錢財，選擇加入詐騙集團，擔任提領贓款換購黃金的車手，前年10月間他與另一名車手協助詐團購得金條、小金豆，總價值合計高達528萬餘元。台中地院法官日前審理之後，認定阿哲觸犯3人以上共同詐欺取財罪，共4罪，各判處有期徒刑1年。

▲詐團指示車手將贓款拿去換購黃金。（示意圖／VCG，與本案無關。）

判決書中記載，阿哲所屬的詐騙集團在2023年10月間以佯稱能提供澳門彩券的內線消息、販賣未上市股票、投資股票獲利等話術，誘使7名受害者匯款數百萬元；接著，詐團成員再指示阿哲和另一名車手前去提領贓款，並把贓款拿去購買黃金。

阿哲在2023年10月13日接獲指示，領走其中4名受害者的錢，然後將錢拿去購買4N金原料37.5公克、台灣金條1台兩1件、瑞士UBS金條100公克1件、瑞士UBS金條250公克2件、純金小金豆1台錢1件。

後來阿哲落網，檢警進一步調查，發現光是阿哲和另一名車手利用贓款換購的金條、金豆，總價值就高達528萬餘元。阿哲到案之後，對於上述犯行均坦承不諱，並承認有拿到1萬元報酬。

台中地院法官認為，阿哲為了快速賺錢，竟選擇加入詐團，還協助詐團將贓款換購成黃金，減少遭查獲的風險，不僅助長詐欺犯罪猖獗，也危害到社會信賴關係及金融交易秩序，考量到他始終坦承犯行，最終依犯3人以上共同詐欺取財罪，共4罪，各判處有期徒刑1年。

此外，法官表示，由於阿哲還涉及其他加重詐欺、洗錢等案件，這些案件仍在法院審理中，所以本案暫不定應執行之刑，全案仍可上訴。