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金豆投資害死豐原1家5口　「利潤15-30%、1筆1回」詐團話術曝光

▲代購詐騙訊息。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中豐原一家五口遭詐騙共赴黃泉震驚社會，但實際上，網路上充斥著「代購」黃金、泰達幣等投資訊息，只要稍加搜尋便能看到詐騙集團的誘人宣傳。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、邱中岳／連線報導

台中市豐原區王家一家五口誤信友人說法，代購黃金豆遭到詐騙，欠下大筆債務，一同走上絕路震驚社會。實際上，類似的投資詐騙並不罕見。網路上充斥著「代購」黃金、泰達幣等投資訊息，只要稍加搜尋便能看到詐騙集團的誘人宣傳：例如「利潤15%-30%，日收入1000+~5000+」，甚至聲稱「新手小白包教包會」，讓人以為賺錢輕而易舉，逐步掉入陷阱。

《ETtoday新聞雲》記者在網路搜尋「黃金投資」，就會出現大量類似宣傳徵求代購，詐團斗大標題寫著「賺錢好項目，好機會別錯過」，內容提到「我先付款，一筆一回，有多個國家貨幣穩定出款，可代支付貨款，利潤15%-30%，日收入1000+~5000+，新手小白包教包會，無須押金、不掃碼、不授權、無任何套路。」由於強調零基礎也能快速上手，就是要讓想賺錢的民眾陷入圈套。

▲豐原五死。（圖／記者鄧木卿攝、市議員謝志忠提供）

▲王家人曾向市議員求救，但面臨巨額債務，疑似認為無他法可解，全家萌生死意共赴絕路。（圖／記者鄧木卿攝）

豐原王家5死案中，王家大女兒疑似就是誤信詐團說法代購黃金，代為刷卡買黃金，每次刷卡15萬元，便可拿取3000元佣金，而對方也都在下個月帳單繳費日前付清款項。直到某一次，對方捲入詐欺案，導致王家人所有帳戶被列為警示戶，對方竟以王家人「違約」為由，索賠200萬元，加上林林總總，總共要王家人賠償500萬元，王家被逼急了，只好以持有的公寓，找上地下錢莊抵押借相關款項，最後還不出錢，又面臨逼債，雖多次向外求救，但最後認為還錢無望，全家萌生走絕路念頭，詐騙王家害死5條人命的詐團，其話術和網路上的詐團幾乎一樣。

對此，刑事警察局也提醒民眾，假投資詐欺盛行，各種投資標的都可能被詐騙集團盯上來行使假投資詐騙，包含股票、期貨、黃金、虛擬貨幣等，請民眾勿輕信來路不明的投資訊息，即使來自熟人亦應小心查證，特別是對方聲稱有明顯優於市場的投資報酬率或低於市價的買入價格時，應立即提高警覺，也提醒民眾，購買黃金應循正規合法的管道，以免落入詐騙集團陷阱，如懷疑自己遭到詐騙，可立即撥打165反詐騙專線諮詢求助。

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