民眾黨團守夜搶排案竟不是要處理特別條例　詐騙猖獗先邀卓榮泰報告

▲民眾黨立院黨團以大幅標語向賴清德總統表達最嚴正抗議 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院今（4日）本預計處理「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，民眾黨團更大動作從3日下午開始駐紮議場外要搶先排案，但最終仍未處理。據了解，民眾黨團考量川普對等關稅情勢不明朗，加上側面了解國民黨團無意在本週處理特別條例，因此才將打詐專案報告、譴責案的順序往前調整。

昨民眾黨團頂著35度大熱天在議場外駐紮，外界本預估是要搶先將黨團普發6000元版本的特別條例排入議程，沒想到今揭曉，竟是排案邀請行政院長卓榮泰針對打擊詐騙進行專案報告、以及不少譴責案，「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」排在最末的第15案，出乎各界意料之外。

據了解，民眾黨團昨不斷開會討論，綜合評估後認為川普的對等關稅揭曉在即、局勢不明朗，且側面了解國民黨本週沒有想處理、民進黨團也無進一步動作，考量黨團也有想要提的案子，因此才決定將特別條例往後排。

昨討論過程民眾黨團可謂保密到家，黨團立委也都三緘其口，讓外界都認為應是要提案普發現金，甚至晚間還開直播。沒想到，最後卻出乎外界意料，考量台中發生一家五口因遭詐騙而輕生的憾事，決定把要求行政院長卓榮泰率相關部會專案報告打詐成效的提案列為第一案。

據掌握，雖民眾黨、國民黨都主張要普發現金，但兩方對發放金額有不同看法，國民黨主張發1萬、民眾黨認為發6000元，雙方也有考量是否要整合版本。在雙方都認為自己方案不錯狀況下，藍白傾向以各自支持自家版本，但如今時間拉長，也保留了討論空間。