快訊／急轉彎！普發現金再等等　「藍白沒共識」暫緩處理特別條例

▲立法院會，民眾黨團以大幅標語抗議賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院編列規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，立法院原預計今（4日）排審。其中最受矚目為，國民黨團主張刪1500億國土安全韌性與撥補台電1000億預算，改為普發1萬，民眾黨團則主張普發6千。然而今上午議程出爐，卻風雲變色，根據民眾黨團提案議程，多數為行政官員譴責案另也為詐騙頻傳要求行政院長卓榮泰專案報告，而與普發現金息息相關、藍綠白分別提案的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」則是排在第15案，根據時程，確定不會在此次院會中處理。

立法院長韓國瑜3日針對「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」進行朝野協商，但國民黨、民眾黨均有提出特別條例版本，國民黨團主張普發現金1萬元，民眾黨團主張普發現金6000元。由於協商沒有結論，韓國瑜宣布本案未有共識，將提報4日院會處理，此案原預計將在今日於立法院會闖關。

而民眾黨團昨晚就徹夜排隊搶先遞案，然而遞出的議程中，多數為譴責案、或運動產業發展條例修法等一般法案，而與普發現金息息相關、藍綠白分別提案的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」則是排在第15案，依據時程，幾乎確定無法在此次院會中處理。

對於該案，藍白均有共識須普發現金，但在普發現金數額無共識，民進黨方面反對發現金，國民黨立法院黨團原發動甲級動員，準備要在表決時發揮人數優勢，不過後來國民黨團內部決定暫緩。

藍委王鴻薇受訪時稱，本來今天院會是要處理4100億跟普發現金，但是越南協商結果也出來了，也擔心下禮拜台美協議公開後，衝擊很難想像，所以院會暫時不處理，等到協議塵埃落定再處理。

