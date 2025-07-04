31罷團「護國大遶境」今開跑　他曝大罷免真正創作者是徐巧芯

▲沈伯洋、黃捷、吳沛憶赴花蓮。（圖／黃捷國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免三階段投票第一波將在7月26日投票，由於花蓮是國民黨團總召傅崐萁本命區、「擒賊先擒王」，罷團今（4日）起開跑的「護國大遶境」誓師大會，集結31罷團，選在花蓮市中山公園集結出發。昨晚，綠委黃捷、吳沛憶、沈伯洋則到花蓮直播聲援，現場湧入上百位花蓮民眾，在直播呼籲，大遶境行動將從明天持續至7/19，邀請所有民眾一起參與護國大遶境。沈伯洋也提到，大罷免這個詞的創作者，其實徐巧芯是第一個提出的人，徐巧芯曾講「你罷我一個、我罷你五個，大罷免時代將來臨」。

著名的罷傅甜點店「歪歪歪」老闆也現身，帶很多點心分送現場民眾。老闆表示，花蓮從最不看好的學渣，一路過了一、二階連署，也成為罷免列車的前段班，非常感謝線上、線下的朋友踴躍簽連署。他透露，花蓮人都是秉持「有簽有機會」的心態，因此能走到現在感到很振奮，並希望大家7/26踴躍回家投票，喊「花蓮要重開機」。

有民眾提問，罷免傅崐萁是否有機會？沈伯洋回應「機會非常大」。沈提到，自己每天都有注意車票售出狀況，直至目前尚未售完，難免有點擔心。現場民眾則大聲回應：「花蓮人喜歡慢活、最後幾天才會買」、「有些人開車回家」、「放暑假很多學生都已經回來了」；黃捷也接著說，希望大家開車返鄉的「油都要加滿」，這趟返鄉的路程很重要，一定要安全抵達、出門投票。

吳沛憶提到，她在台北選區遇到的民眾，民眾除了關心罷免王鴻薇、徐巧芯的選情，也很關心「花蓮傅崐萁到底能不能罷掉，其實全台灣都在看花蓮，因為傅崐萁就是萬惡之首。黃捷也開玩笑地回，「這次罷免不就是傅崐萁發起的嗎？」

沈伯洋說，「大罷免這個詞的創作者，其實徐巧芯是第一個提出的人」，並指因徐曾在媒體上講「你罷我一個、我罷你五個，大罷免時代將來臨」，此話也讓直播網友笑稱徐才是「大罷免之母」。全台31個罷團、數百名志工已齊聚花蓮，明天後的全台大遶境將是此次罷藍委關鍵的串聯行動。三人呼籲，邀請民眾到花蓮中山公園參與遶境啟動。