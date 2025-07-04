藍白齊發反罷歌曲「毋甘願的人」　柯文哲痛哭、戰獨裁萬人上街全收錄

記者郭運興／台北報導

大罷免首波24位藍委、新竹市長高虹安罷免案確定成案，將在7月26日投票。陳昭姿、葛如鈞、吳宗憲等多位藍白立委在（1日）開始發出一部4分28秒的反罷免歌曲「毋甘願的人」新MV，內容收錄最新的彭振聲崩潰吶喊、柯文哲奔喪痛哭、萬人上凱道戰獨裁、藍白包圍北檢等畫面，葛如鈞表示「大家深愛的台灣，怎麼會變成這樣？是誰一直打著「團結」之名，不斷撕裂社會」、陳昭姿也強調「拒絕綠色恐怖，7/26 出門投票，對惡罷說不」。

▼反罷免歌曲「毋甘願的人」MV。（圖／翻攝自YouTube／子夜鷗，下同）

1日開始，包含陳昭姿、葛如鈞、吳宗憲、馬文君、陳菁徽等多位藍白立委都在社群平台發出一部4分28秒反罷免歌曲「母甘願的人」新MV，內容先是收錄近年台鐵殺警案、割頸案等社會重大矚目案件，受害家屬控訴「實質廢死」、「司法輕判」的言論，也收錄了詐騙頻傳、各地停電、光電綠能弊案、共諜案等新聞畫面，對比經濟部長郭智輝、民進黨的爭議言論。

特別的是，該MV更收錄了柯文哲與陳佩琪出席柯爸喪禮痛哭、彭振聲得知妻子噩耗崩潰吶喊、館長落淚懇求立法院長韓國瑜「救出柯文哲」等畫面，影片最後則以426凱道戰獨裁活動萬人上街、藍白多次包圍北檢抗議活動作為結尾。

歌曲與MV創作者子夜鷗表示，把這些荒謬寫成歌，唱出大家心裡的痛。這首歌，是給所有「毋甘願的人」聽的──不甘願台灣被踐踏、不甘願未來被剝奪。請一定要聽完這首歌，再轉傳給最在乎的人，拜託大家726一定要出門投下「不同意票」。

此反罷免歌曲新MV一出，民眾黨立委陳昭姿隨即轉發表示，拒絕綠色威權、拒絕綠色恐怖，7/26 出門投票，對惡罷說不。

國民黨立委葛如鈞也表示，台灣怎麼會變成這樣？彭副市長在法院痛哭「你們的良心在哪裡？檢察官要我的命！國家怎麼變成這樣！我為什麼會生在這種國家？」，一字一句，撕心裂肺。

葛如鈞表示，是啊，大家深愛的台灣，怎麼會變成這樣？是誰一直打著「團結」之名，不斷撕裂社會？是誰一直打著「抗中」之名，不斷胡作非為？

葛如鈞表示，國人遭詐騙金額屢創新高，數發部卻編列千萬預算出國搞「民主網路」；政府對外聲稱台美關係史上最好，卻仍遭美國課以重稅；台電員工上街抗議，經濟部長對此回應「他看不下去，可以離開啊」，.這一年來，台灣有太多需要政府解決的問題、有太多重要的議題需要被關注、有太多法案正在「等待行政院版本」。

但我們的政府至今為止到底做了什麼？葛如鈞說，政府火力發電全開、罔顧國人健康；政治迫害在野黨、搜索各地黨部；隨機公審路人、開個直播就變成中共同路人；總統帶頭「團結亂講」、不斷把國人分類......還有太多太多，而在他們完全掌握國會之後，只會更加肆無忌憚。

葛如鈞強調，不投票就是在支持罷免，請所有「毋甘願的人」，7/26 一定要出門投下「不同意罷免」，一起守護國會監督的力量！

另外，國民黨立委吳宗憲表示，他們不是雜質，他們是毋甘願的人 。這首原創歌曲《毋甘願的人》，唱出這一年多來大家的憤怒、失望，與始終不曾熄滅的希望。7月26日，出門投下不同意，用選票說出：面對綠色恐怖，大家不甘願。