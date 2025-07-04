徹夜排隊搶頭香遞案　民眾黨團議場佈置嗆賴清德帶頭撕裂社會

▲民眾黨立院黨團以大幅標語向賴清德總統表達最嚴正抗議 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院今（4日）預計處理「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，民眾黨團在院會開始前，特別搶先進入議場內進行佈置，以大幅標語向賴清德總統帶領的政府，帶頭撕裂社會、製造對立、扭曲歷史、詐騙橫行的亂象，表達最嚴正抗議。

行政院長卓榮泰3日透過行政院會喊話，普發現金會導致支持力道變小，再次掏空國庫、耗損國力，「我們呼籲國會要正視，以4100億強化社會經濟及國土安全韌性的整體精神作為考量，能儘速通過特別條例，讓行政院能據此編列特別預算」。

行政院日前提出4100億規模的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，由於該案已過協商冷凍期、加上朝野無共識，立法院長韓國瑜昨召集朝野協商破局後，宣布今日院會作處理。

外界關注的「強化安全韌性特別條例」，是否會通過在野黨版本改為普發現金？預料今日院會將有結論。因4日院會議程尚未敲定，民眾黨團字3日中午開始便派員坐鎮議場外，還徹夜輪班排隊，最終在今上午順利搶頭香送出黨團提案。

國民黨團主張刪除4100億中的1500億國土防衛韌性、撥補台電1000億元預算，作為普發現金1萬元的預算。民眾黨團部分，則主張普發6000元現金。