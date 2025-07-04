小草粉專版主恐嚇院檢遭聲押　游淑慧曝：調查京華城也被攻擊出征

▲國民黨台北市議員游淑慧。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

經營臉書粉專「迷因台式民主」的戴姓版主，因涉嫌恐嚇京華城案檢察官與合議庭法官，遭北檢傳喚說明，並於今（4日）稍早聲請羈押禁見。對此，國民黨北市議員游淑慧透露，去年她被議會指派調查京華城案時，也被該粉專不斷出征攻擊，她感慨，如果對她有什麼不滿，其實可以約一約，當面討論、辯論和說明。

臉書粉專「迷因台式民主」日前張貼偵辦京華城案的11名檢察官與3名審理該案的北院合議庭法官之大頭照，並合成潑灑血跡的畫面，再搭配「命債命還」、「記住他們的名字跟臉」等有仇恨、威脅之圖文。

此事因涉嫌刑法恐嚇危害安全罪、違反個人資料保護法等不法情事，北檢依職權指揮北市刑大及調查局介入偵辦。經查，「迷因台式民主」版主為一名39歲住在新北市汐止區的戴姓工程師，昨日檢警已傳喚到案說明，並於今日凌晨聲請羈押禁見。

國民黨北市議員游淑慧透露，去年她被議會指派調查京華城案時，也被「迷因台式民主」粉專不斷出征攻擊。她表示，剛看到新聞報導，才發現原來版主是內湖工程師。

得知該粉專版主身分後，游淑慧不禁感慨，如果對她有什麼不滿、疑惑，其實我們都在內湖，大家有不同意見，可以一起約一約，當面討論、辯論和說明。

此外，游淑慧說明，針對部分網友惡意攻擊，她都是在報警後，才發現原來這些網友每一個用的都是假名、化名，這讓她很傻眼，「每一個留言時，都一副正氣凜然，但如果自覺得正義化身，為什麼不用真名呢？不是說有理走遍天下？」。

游淑慧說，甚至很多留言前，都會先鎖住資料，這種藏頭藏尾、不敢以真面示人者，有點像武俠小說中的雞鳴狗盜之輩。然而，游淑慧強調，對於誹謗名譽提告者，大多數案件，檢察官偵辦後，皆主動提起公訴，不過只要網友寫下道歉信，她也就接受和解，沒有再公布和解信內容宣揚戰功。

最後，游淑慧認為，她的想法其實很簡單，就是可以接受評論和討論，但不接受辱罵，因為任何人都是人生父母養，況且言論自由，也不是羞辱別人的自由。