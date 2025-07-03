藍白合力反罷免5日台北登場！蔣萬安、侯友宜出席　黃國昌也助陣

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨因應大罷免將採大選規格啟動區域聯防，協調各方人力與資源，全力投入到各地支援並舉辦區域大型造勢。據此，5日將在台北市府廣場前舉行反罷免造勢活動，除黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政以及「戰鬥藍」召集人趙少康等藍營大咖政治人物均將出席外，還特別邀請民眾黨主席黃國昌與會，將共同呼籲支持者726出門投下不同意罷免票。

大罷免進入第3階段，共有24位國民黨立委罷免案成案，預計7月26日投票。為因應大罷免，國民黨審慎應對。黨務人士指出，將主打防守戰，全力固守現有立委席次，以一席都不能掉為最終目標，更會以大選規格應對，黨中央會協調各方人力與資源，成立助講團到各地支援，並舉辦區域的大型造勢，直至投票前一晚的晚會。

國民黨表示，7月26日全台有24位國民黨立委將面臨惡意罷免投票，這不是針對某一位立委，而是對整個在野制衡力量的全面清洗，民進黨利用手中國家機器與資源優勢，煽動對立、製造仇恨，把罷免當成肅清異己的武器，「這是民進黨不擇手段、無所不用其極的政治報復！」

國民黨呼籲，所有關心台灣民主的好朋友一起站出來，5日下午一起到台北市政府前集結，用行動展現反惡罷、挺藍委的力量。

出席這場活動的還有國民黨副主席連勝文、前國民黨副主席郝龍斌、台北市議長戴錫欽以及前國民黨立委鄭麗文、前民進黨立委郭正亮等人，國民黨當天還安排現場直播，呼籲無法到場參與的民眾在線上一起幫藍委們加油打氣。

