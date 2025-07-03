轟賴清德「軍人搭機升等」水中月　游淑慧：讓國家和平國軍才安心

▲總統賴清德團結國家十講。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

今年7月1日起實施軍人可享優先登機的禮遇，總統賴清德日前再喊話，未來若商務艙有空位，應該讓軍人自動升等，引起熱議。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（3日）表示，那警消弟兄呢？軍警消都是拿命在保家衛國，而且就算總統開口，能有多少軍人享受到？她強調，執政者的使命，還是要努力讓國家和平穩定，才能讓國軍和家屬安心，而不是想半天，結果以總統之尊，拋出這種假福利。

游淑慧表示，賴清德稱「有空位國軍自動升等商務艙」，那警消弟兄呢？軍警消都是拿命在保家衛國。軍人會不會上戰場？只要執政者盡力避戰，講避戰視為己責，那麼國軍弟兄就能備而不戰，但警察和消防弟兄卻是無時無刻都可能面臨危機和救援，難以避免和選擇。

所以當賴清德總統提到「有空位國軍自動升等商務艙」，游淑慧認為，賴清德自己不知道在想什麼？或怎麼想的？要照顧軍人的福利，也不是給這種「水中月」的商務升等福利。

游淑慧認為，就算總統開口，能有多少軍人享受到？航空公司可能寧可限時優惠賣或哩程兌換掉商務艙，也不願提供免費升等。

對軍人來說，這種樂透般的福利重要嗎？游淑慧提到，以前打過八二三的郝柏村前行政院長，郝伯伯曾跟大家說過「身為國軍，報效國家、保家衛國是他們的使命，但他們也是最不希望打仗的人」。

最後，游淑慧強調，所以，執政者的使命，還是要努力讓國家和平穩定、家園平安，這才能讓國軍和國軍家屬安心，而不是想半天，結果以總統之尊，拋出這種商務升等的水中月、假福利。

▼國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）