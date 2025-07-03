　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟賴清德「軍人搭機升等」水中月　游淑慧：讓國家和平國軍才安心

▲總統賴清德團結國家十講。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德團結國家十講。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

今年7月1日起實施軍人可享優先登機的禮遇，總統賴清德日前再喊話，未來若商務艙有空位，應該讓軍人自動升等，引起熱議。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（3日）表示，那警消弟兄呢？軍警消都是拿命在保家衛國，而且就算總統開口，能有多少軍人享受到？她強調，執政者的使命，還是要努力讓國家和平穩定，才能讓國軍和家屬安心，而不是想半天，結果以總統之尊，拋出這種假福利。

游淑慧表示，賴清德稱「有空位國軍自動升等商務艙」，那警消弟兄呢？軍警消都是拿命在保家衛國。軍人會不會上戰場？只要執政者盡力避戰，講避戰視為己責，那麼國軍弟兄就能備而不戰，但警察和消防弟兄卻是無時無刻都可能面臨危機和救援，難以避免和選擇。

所以當賴清德總統提到「有空位國軍自動升等商務艙」，游淑慧認為，賴清德自己不知道在想什麼？或怎麼想的？要照顧軍人的福利，也不是給這種「水中月」的商務升等福利。

游淑慧認為，就算總統開口，能有多少軍人享受到？航空公司可能寧可限時優惠賣或哩程兌換掉商務艙，也不願提供免費升等。

對軍人來說，這種樂透般的福利重要嗎？游淑慧提到，以前打過八二三的郝柏村前行政院長，郝伯伯曾跟大家說過「身為國軍，報效國家、保家衛國是他們的使命，但他們也是最不希望打仗的人」。

最後，游淑慧強調，所以，執政者的使命，還是要努力讓國家和平穩定、家園平安，這才能讓國軍和國軍家屬安心，而不是想半天，結果以總統之尊，拋出這種商務升等的水中月、假福利。

▼國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 2 6056 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
警開11槍逮捕賓士男　父衝到場攔阻哭求
快訊／中油三接34歲潛水員溺斃原因曝　面罩接頭脫落
美越貿易協議！3檔同步開出漲停板　2成衣股創高
工地巨大鐵條掉落！　騎士遭砸中「慘斷6顆牙」
快訊／2天沒上工！兒子同事上門找人　驚見1家5口亡
警攻堅逮人！　驚見「學生妹」激戰男客
熱帶擾動「就在家門口」！　專家曝未來可能路徑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨團推「反惡罷撲克牌」！　賴清德、柯建銘榮登Joker牌

藍白合力反罷免5日台北登場！蔣萬安、侯友宜出席　黃國昌也助陣

批藍白矯情心虛消費彭振聲！　律師提昔日告發、卸責3件事

大法官人事公聽會　藍學者歪樓喊一個中國「賴清德提的不要同意」

轟賴清德「軍人搭機升等」水中月　游淑慧：讓國家和平國軍才安心

京華城案檢察官遭恐嚇！綠委譴責　示警法庭直播恐釀一樣壓力

共機41架、共艦9艘出海　航跡圖曝無人機繞行「四面圍台」

金廈泳渡喊卡？傳「中央疑統戰」2原因要求停辦　縣府回應

彭振聲妻墜樓亡　韓國瑜悲嘆：台灣民主自由受到巨大震盪

新北藍委最新罷免民調公布　黃暐瀚：有4人都很危險

【嫌軍卡太慢】阿伯大膽超車！ 整台車被頂推著跑10公尺

賴清德：不補助1000億台電會漲價　「普發1萬你們會用多久？」

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

【邊荷律我愛妳】球迷對邊邊大膽示愛！她一臉震驚→尬笑比心XD

【亡妻悲痛】彭振聲赴殯儀館 沉澱一晚後身穿西裝神情哀痛

【怕爆】台中86歲翁靠助行器行走還開車！網友全嚇壞

【果然是親生的】女兒鞋壞掉回頭見媽聊開　光腳站路邊等超無奈XD

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

賴清德下令交涉軍人福利　商務艙有空位自動升等

【妳是我媽嗎？】阿金見媽敷面膜眉頭緊皺　一臉問號反覆確認XD

國民黨團推「反惡罷撲克牌」！　賴清德、柯建銘榮登Joker牌

藍白合力反罷免5日台北登場！蔣萬安、侯友宜出席　黃國昌也助陣

批藍白矯情心虛消費彭振聲！　律師提昔日告發、卸責3件事

大法官人事公聽會　藍學者歪樓喊一個中國「賴清德提的不要同意」

轟賴清德「軍人搭機升等」水中月　游淑慧：讓國家和平國軍才安心

京華城案檢察官遭恐嚇！綠委譴責　示警法庭直播恐釀一樣壓力

共機41架、共艦9艘出海　航跡圖曝無人機繞行「四面圍台」

金廈泳渡喊卡？傳「中央疑統戰」2原因要求停辦　縣府回應

彭振聲妻墜樓亡　韓國瑜悲嘆：台灣民主自由受到巨大震盪

新北藍委最新罷免民調公布　黃暐瀚：有4人都很危險

朴圭瑛踩禁忌劇透《魷魚》大雷！慚愧道歉：沒臉見大家⋯　Netflix賠償金曝光

高雄違規熱區又出事！女騎士「紅燈直直撞」　遭小貨車擊落送醫

交友軟體不拼顏值！交友軟體數據揭穿配對潛規則　職稱可能讓人右滑秒拒

新北警開11槍逮賓士男　父到場攔阻哭求「早上就要他去投案」

臉書淪詐騙溫床！台灣民間反詐騙協會面談被害人　協助提告求償

國民黨團推「反惡罷撲克牌」！　賴清德、柯建銘榮登Joker牌

台積電分紅開獎！他收「史上最大包」領1.8M：M是百萬謝謝

28歲女做取環手術致「子宮穿孔」　她崩潰：被當成臨床教學

怒告好市多賣「山寨」Lululemon！　原價3千多外套變2百

快訊／中油三接34歲潛水員溺斃原因曝　面罩接頭脫落灌進海水奪命

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

政治熱門新聞

新北藍委罷免民調　黃暐瀚曝4人危險

發票獎金被砍？財部：少360萬個中獎組

「軍人升等商務艙」旅遊達人點3大問題

藍委要求國軍海馬斯火箭、涼山特勤支援公所活動　基層官兵大反彈

小草脫口「義無反顧投誠解放軍」慘了！　他要檢舉七年以上重罪

國安局公布5款APP高資安風險！　蒐集個資、臉部資訊、回傳數據

嗆陳佩琪死了拍手慶祝！名作家：不服來辯

小心走在路上就被罰15萬！7月演習時間看這裡

彭振聲妻墜樓　韓國瑜：民主受到巨大震盪

蕭美琴：台灣絕不會尋求衝突　美國跨黨派支持讓我們知道不孤單

趙少康坦言憂心反罷民眾不出門投票

徐巧芯稱國防預算刪減近年最少　許淑華3點打臉

金廈泳渡傳「中央疑統戰」要求停辦

罷團P圖指「罷免我就是抵抗中國」　藍委萬美玲怒蒐證提告

更多熱門

相關新聞

彭振聲妻墜樓　韓國瑜：民主受到巨大震盪

彭振聲妻墜樓　韓國瑜：民主受到巨大震盪

涉及京華城案的前台北市副市長彭振聲妻子日前墜樓身亡，震驚社會，彭則在開庭前得知妻子墜樓身亡，情緒崩潰返回高雄。立法院長韓國瑜今（3日）凌晨表示，「隨著彭夫人的決絕而去，台灣曾經引以為傲的民主自由再次受到巨大的震盪」。

大罷免投票　落在綠營最差的時刻！

大罷免投票　落在綠營最差的時刻！

「軍人升等商務艙」旅遊達人點3大問題

「軍人升等商務艙」旅遊達人點3大問題

賴清德喊「軍人搭機升商務艙」　華航：正在研議中

賴清德喊「軍人搭機升商務艙」　華航：正在研議中

藍稱才刪46億國防預算　國軍：刪凍20.6％佔比最高！還有36億沒核算

藍稱才刪46億國防預算　國軍：刪凍20.6％佔比最高！還有36億沒核算

關鍵字：

賴清德游淑慧國民黨民進黨商務艙升等國軍

讀者迴響

熱門新聞

第一次壞壞！男友見私密處「驚吐7字」　她傻愣

獨／台中驚傳一家五口命案！

死衛星發出超強無線電訊號　科學家震驚

北檢11檢察官遭肉搜威脅「命債命還」　法務部震怒下令嚴辦

最強高中生Ray直言「台灣無聊得像坨屎」：大家都像NPC

疑財務壓力扛不住　豐原一家五口陳屍家中

狂搖900次！日氣象廳示警恐有震度5強地震

長髮妹餐廳公然脫下「水手裙」吃飯　全場傻眼

柯文哲要彭振聲扛責　LINE對話曝光

男自述「沒有症狀」確診食道癌末期

快訊／木恩颱風今晨生成　路徑曝光

兒子沒上工同事找人　驚見5人陳屍

快訊／奈良美智二度發文：我真的很開心　親解Lily截圖原因

竹科男公司機房身亡！留下2幼女　妻崩潰

快訊／「藍記麻辣鍋」驚傳永久歇業！

更多

最夯影音

更多

【嫌軍卡太慢】阿伯大膽超車！ 整台車被頂推著跑10公尺

賴清德：不補助1000億台電會漲價　「普發1萬你們會用多久？」

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

【邊荷律我愛妳】球迷對邊邊大膽示愛！她一臉震驚→尬笑比心XD

【亡妻悲痛】彭振聲赴殯儀館 沉澱一晚後身穿西裝神情哀痛

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面