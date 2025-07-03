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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

彭振聲妻墜樓亡　韓國瑜悲嘆：台灣民主自由受到巨大震盪

▲▼立法院院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院院長韓國瑜哀悼彭振聲妻子。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

涉及京華城案的前台北市副市長彭振聲妻子日前墜樓身亡，震驚社會，彭則在開庭前得知妻子墜樓身亡，情緒崩潰返回高雄。立法院長韓國瑜今（3日）凌晨表示，「隨著彭夫人的決絕而去，台灣曾經引以為傲的民主自由再次受到巨大的震盪」。

韓國瑜深夜一點在臉書發文表示，檢調及司法是維謢社會正義最重要的一道防線，偵辦社會矚目的案子，更應該有完整的準備，若有足以認定觸法，則儘速偵辦起訴，讓檢辯雙方公平的進到法院審理、捍衛主張，讓法院作出公正的審判，毋枉毋縱。當法律的「無罪推定」、「比例原則」、「證據說話」這些人民曾經以為與相信的基本道理受到挑戰與破壞時，手中無實權、朝中無靠勢的人們，誰心中沒有一聲悲鳴與哀嚎？

韓國瑜指出，然而受國人矚目的京華城案，不論事件的重大程度、嫌疑人的社會關注、所引發的政治效應，都讓社會的對立超乎想像，更因為偵辦、羈押爭議延燒太久，撕裂人民對司法的信賴、侵蝕對於公平正義的信任。

韓國瑜續指，人民擔心檢調公權力變成政治鬥爭的手段、更擔心司法體制被利用，對於理應無罪推定的嫌疑人及家庭，更是帶來巨大的負擔與壓力，甚至被推向崩潰絕境。公平正義是民主自由的國家最基本的價值核心，沒有公平正義，民主自由只不過是獨裁者們的粉飾太平」。

韓國瑜強調，衷心期盼，維繫得來不易的司法正義，善待台灣人民的善良，一起救活已經命懸一線的台灣價值，因為公平正義、民主自由，是我們2300萬台灣人的生存底線，如此，我們才能真的令逝者安息有慰、令生者得以展望前行。
 

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