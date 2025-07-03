林右昌4訪花蓮　「傅崐萁走在路上會被鄉親嗆聲、只能關門稱王」

▲民進黨秘書長林右昌。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免潮進入第三階段，國民黨團總召傅崐萁日前舉辦「反惡罷大會」，國民黨主席朱立倫、網紅館長陳之漢都到場，但卻閉起門不讓媒體採訪。對此，民進黨秘書長林右昌今（3日）受訪時表示，傅崐萁現在走在花蓮，都會被鄉親嗆聲「欺騙花蓮人」、「叛國」，所以只能關起門來開會、稱王，這是他不敢走出來的原因。

林右昌今上午赴花蓮勝安宮參香祈福，林表示，來這邊參拜是因為明天在花蓮要展開「護國大遶境」，母娘慈悲，關懷所有民眾，所以大遶境明天不只在市區繞行，後天也會到壽豐、鳳林、玉里等地，會深入到花蓮基層。他也聽到很多花蓮鄉親說，過去這麼長時間，花蓮農民很辛苦，縣府辦活動都像放煙火，只爽到辦活動的人，農民沒賺到錢，還是非常辛苦。

林右昌表示，祈求母娘照顧廣大農民，讓農民收入提升。過去幾年，不只農民，休閒農業也看不到觀光客與人潮，所以農民生活辛苦，希望未來花蓮能夠振興。

林右昌也提到，最近也看到罷免行動，非常多教育界的人，包括大學教授，現職的國中國小老師，很多公務員、軍人都站出來挺罷免傅崐萁，主要是看到他毀憲亂政、削弱國安，這都不是正常立委會做出來的事情。日前他們舉辦的活動，邀請館長出席，他們兩人都有共同特點，兩人都是去中國回來後就做中共喜歡的事情，這是所有愛台灣、愛中華民國的人都有的清楚認知與了解。

林右昌指出，也看到傅崐萁的造勢場子又把國旗拿出來，傅崐萁在立法院毀憲亂政，又把國旗拿出來當遮羞布，國民黨人、愛中華民國派的民眾，不覺得很奇怪嗎？真正愛台灣、中華民國派的民眾應該能分清楚，這是傅崐萁欺騙民眾的技倆。

至於有媒體追問第三階段規劃，林右昌表示，民進黨一直以來就是做公民後盾、在第三階段與公民同行，接下來有反共護台大遶境行動，個地方罷區公民團體也有相關活動，都會全力協助支持參與。