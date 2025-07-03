批藍白矯情心虛消費彭振聲！　律師提昔日告發、卸責3件事

▲國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌。（組合圖／記者林敬旻、李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

台北市前副市長彭振聲涉柯文哲京華城容積率弊案，1日開庭前，彭振聲接獲妻子輕生噩耗情緒崩潰，藍白則以行動聲援，更質疑司法公正性。對此，律師黃帝穎今（3日）指出3大事實，國民黨議員鍾小平告發、游淑慧召集調查質疑串供、民眾黨卸責，現在藍白消費彭振聲及往生者，反而凸顯矯情心虛。

黃帝穎表示，朱立倫等藍白政客持續消費往生者，情勒司法以阻礙檢察官打擊犯罪、干預法官審判，但三大事實，國民黨議員鍾小平告發彭振聲、國民黨議員游淑慧召集調查質疑彭振聲串供及民眾黨卸責彭振聲蓋甲章，打臉藍白消費彭振聲，明顯矯情心虛。

黃帝穎指出，第一、.國民黨議員鍾小平告發柯文哲、彭振聲涉嫌京華城弊案，甚至怒罵「髒東西」。告發符合檢察官啟動偵查的「刑事訴訟法」法定要件。

黃帝穎再指，第二、國民黨議員游淑慧擔任京華城案調查召集人，質疑彭振聲串供。串證符合「刑事訴訟法」羈押事由。

黃帝穎提到，第三、民眾黨將柯文哲在京華城案的市長權責，卸責稱彭振聲蓋甲章。

最後，黃帝穎強調，藍白過去對待彭振聲的三大事實，均有新聞留下紀錄，凡走過必留下痕跡，對比今日藍白消費彭振聲，藉以情勒司法，反而凸顯「藍對偽造文書案」及「白對貪污案」的矯情心虛。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼律師黃帝穎。（圖／記者黃哲民攝）