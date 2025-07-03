國民黨團推「反惡罷撲克牌」！　賴清德、柯建銘榮登Joker牌

▲國民黨團召開「政客講幹話 人民很火大 2025幹話撲克牌 火大上架」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

迎戰7月26日的大罷免投票，國民黨各地展開造勢活動，希望呼籲支持者當日出門投票，投下不同意罷免。國民黨團今（3日）召開記者會，公布一份「反惡罷護台灣撲克牌」，其中兩張Joker鬼牌，國民黨選了總統賴清德說的「預算大幅刪減，國家成了一台無油可動的車」；以及民進黨團總召柯建銘在0403大地震時，他說「老天有眼發生大地震，老天要救台灣民主」。

立委王育敏表示，國民黨團這次在有限的經費中，製作不同意罷免的撲克牌，裡面列下民進黨過去荒謬的言論，包含柯建銘在0403大地震時說，老天有眼，老天有救台灣民主。王說，這是作為民進黨團總召該說的話嗎？這完全是泯滅人性的話；此外，吳思瑤曾說的「言論自由不是沒有邊界的，必須嚴格審查」這些話也納入撲克牌中。

▼國民黨團製作 「反惡罷護台灣撲克牌」 。（圖／國民黨團提供）



王育敏繼續指出，在關稅當前的時候，美國要發佈重大的關稅政策，結果行政院長卓榮泰說「大家可以安心睡覺」；綠委王義川當時在國家監控疑雲的時候，直言他知道造勢場合的支持者年紀多少，這些也都沒有爭辦；當國民黨爭取休假的時候，郭昱晴說「假放太多會被AI取代」，民進黨在野的時候跟勞工在一起，現在竟然講這麼多荒謬的幹話。

「幹話最多的，就是賴清德」，王育敏說，在修財劃法時，賴說民主的紛爭要用更大的民主解決，結果現在的團結十講，是他口中更大的民主是鬥爭，用政治報復的動作來拖垮在野黨。因此國民黨團搜集了民進黨政治人物過去所講的不恰當的話，都在撲克牌裡面，會發送給委員，明天開始民眾可以跟各委員辦公室索取，目前製作一萬份。

藍委吳宗憲表示，這次國民黨利用有限資源做出撲克牌，也是要告訴人民，賴清德這陣子是如何放任底下的官員，以及的底下的政客們，用荒謬的語言對付台灣人，包括像是，賴清德曾說過「人民吃苦當吃補」。吳宗憲認為，一個總統怎麼可以講這種話，他可以要求民進黨黨員這樣做，但他不能要求人民這樣啊，應該最重視人民的生活，怎麼反而要求人民吃苦呢？人民吃苦，民進黨吃飽嗎？

吳宗憲說，過往幾個月看到罷免團體印製非常多的文宣，也不知道他們是從哪裡來的錢，他們將文宣品到處掃，國民黨用有限資源，來告訴人民，我們到底是面對什麼樣的政府，他們為了自己所想的，不惜犧牲大家，不惜犧牲台灣的安全，現在的政府所做的，跟當初大選所說出的東西都不一樣，選前的承諾就像是騙票用的，選完之後就是把國家帶向戰爭貧窮。

王育敏說，這次的撲克牌就是要讓大家看見，民進黨執政以來荒謬的言論，他們就是在傷害台灣人民，呼籲大家一定要出來投下不同意罷免票，現在可以監督執政黨的就是立法院了，如果現在國會過半數，民進黨荒腔走板都在上演了，很難想像未來如果民進黨一黨獨大，台灣真的會走向一個威權獨裁的情況，為了守護台灣民主，726一定要出來投下不同意罷免。



