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安達曼海「海底火山」地震頻傳　專家警告：若爆發可能引發海嘯

▲▼ 安達曼海（Andaman Sea）的島嶼。（示意圖／VCG）

▲圖為安達曼海的島嶼。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

安達曼海（Andaman Sea）海底火山近期發生多次地震，專家警告，一旦爆發可能引發海嘯，屆時即便是3層樓高的建築也可能不安全。

Khaosod English報導，泰國農業大學（Kasetsart University）教授Thorn Thamrongnawasawat於1日發表對安達曼海發生地震的看法，稱海嘯通常由海底地震或火山爆發所引起，泰國灣發生海嘯的可能性低，即便有規模也相當小。當談到海嘯，他指出，特別需要注意的是安達曼海沿岸地區。

Thorn Thamrongnawasawat表示，該區域唯一的火山島是巴倫島（Barren Island），但近期頻繁發生的地震並不是在島上，而是位在更南邊，沿著同一條火山鏈，位在水下，「這一帶海域深度超過2000公尺，唯一一座曾經噴發並浮出水面的火山就是巴倫島，它至今仍然活躍並定期噴發，最近一次噴發是在2022年」。

「同一火山鏈之中的海底火山有可能噴發，但沒人知道會是什麼時候」，Thorn Thamrongnawasawat指出，當某區域頻繁發生規模4以上的地震時，這可能是岩漿正在活動，但這不一定代表火山噴發，仍須持續觀察，「海底火山爆發引發的海嘯事件已經發生過，最近一次就在東加」。

Thorn Thamrongnawasawat說，依據地震監測機構資料，近期地震發生地點距離泰國攀牙（Phang Nga）約470至480公里，「如果這裡發生火山爆發事件可能會引發令人擔憂的海嘯，因為水深極深」，且此處位置比2004年南亞大海嘯的地點還要更靠近泰國，因此海嘯可能比當年的2小時還要來得更快。

Thorn Thamrongnawasawat認為，預警與疏散演習很重要，但也不必擔心這種事一定會發生，無須驚慌，「沒人能確定這是否會發生或何時發生」，要與家人討論並練習遇上緊急狀況的應對方法，確認逃生路線，依據上次經驗，3樓建築物可能並不安全，建議選擇7、8層樓以上的建築物，若無就要遵循疏散路線，「最後請不要相信任何令人擔憂的謠言，要關注擁有專業背景的可靠機構和學者的訊息，而非隨便聽信任何自稱專家的人」。

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