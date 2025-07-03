快訊／印尼跨海渡輪疑沉沒！　船上65人生死不明

記者張方瑀／綜合報導

印尼一艘跨海渡輪KMP Tunu Pratama Jaya在當地時間2日晚間從東爪哇班紐旺宜（Banyuwangi）出發，原定航行至峇里島吉利馬奴（Gilimanuk），卻在啟航約25分鐘後疑似在峇里海峽（Selat Bali）沉沒。船上共載有53名乘客與12名船員，截至目前仍全數失聯，當局已動員多方展開搜救，但受限於惡劣天候，進度緩慢。

根據印尼CNN報導，這艘渡輪於當地時間2日晚上10時56分出發，約在11時20分傳出失聯與沉沒消息。事故當下被值勤的港口人員目擊後，隨即通報印尼國家搜救總署（Basarnas）及其他相關單位展開行動。

▲搜救人員至今尚未尋獲任何乘客。（圖／翻攝自X）



搜救總協調官、泗水搜救辦公室主任西吉特（Nanang Sigit）表示，根據目前掌握的登船名單，KMP Tunu Pratama Jaya當時載有53名乘客與12名船員，並裝載22輛車輛，其中包含14輛大型聯結車。

印尼班紐旺宜搜救站（Pos SAR Banyuwangi）協調員瓦尤（Wahyu Setia Budi）表示，目前已有數支救難隊投入搜救。

印尼國家搜救總署也出動充氣式剛性救難艇（RIB）進行海面搜尋。不過，峇里海峽當地海象惡劣，浪高達2.5公尺，為搜救行動帶來極大挑戰。

瓦尤3日凌晨受訪時坦言，「到現在我們還沒有找到任何一名乘客，加上天氣跟浪況非常不穩定，確實讓行動變得困難重重。」

目前搜救行動仍集中在Ketapang至Gilimanuk航線一帶，當地港口、醫療與救護單位已全面進入警戒狀態，隨時準備接應後續發展。