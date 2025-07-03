泰國總理3天換3人！「1日總理」素立雅今帶新內閣宣誓就職後下台

▲泰國代理總理素立雅（Suriya Juangroongruangkit）3日帶領新內閣宣誓就職後，就會下台。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）因與柬埔寨前總理洪森的通話門事件，1日被憲法法庭下令停職接受調查，並由副總理素立雅（Suriya Juangroongruangkit）代理其職務。不過素立雅本人透露，他3日帶領新內閣正式宣誓就職後，將會由普譚·威乍耶猜（Phumtham Wechayachai）接手代理總理的工作，等同於泰國在短短3天內就換了第三人執行總理職務。

▲貝東塔仍會以文化部長身分繼續留在內閣。（圖／路透）



根據《民意報》報導，素立雅2日以代理總理身分接受採訪時指出，貝東塔在過去10個月的任期內兢兢業業、無私奉獻，從不考慮個人利益，全心投入總理工作，也時常提醒內閣成員以誠信為本、奉公守法。他同時為先前曝光的通話錄音事件緩頰，強調貝東塔是出於希望泰柬和平，無意削弱或貶低軍方角色。

貝東塔1日被憲法法庭下令停職接受調查，並由素立雅代理其職務。在此之前，與貝東塔所屬的為泰黨組成執政聯盟的第二大黨泰自豪黨因不滿貝東塔的行為，宣布退出執政聯盟，因此貝東塔政府也在1日改組內閣。

貝東塔疑似早就料到自己可能會被憲法法庭要求停職，因此也在新內閣中替自己安排了文化部長的職位，即使目前貝東塔已被停職，未來仍可以參與內閣會議，甚至繼續「指揮」政務。

▲普譚·威乍耶猜（Phumtham Wechayachai）將會接任代理總理。（圖／路透）



對此，素立雅也表示，內閣秘書處與法律部門已確認相關程序，貝東塔雖然總理職務被停職，但是作為文化部長加入內閣的資格仍合法無虞。他強調，「一切依法辦理」，並透露法務已會同檢視所有細節。

素立雅3日帶領新內閣宣誓就職後，將會由普譚接任其代理總理的職位。