鹿兒島地震10天狂搖900次！　氣象廳：無法預測何時會結束

▲鹿兒島連續10日發生多次有感地震。（圖／翻攝自日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

日本鹿兒島縣吐噶喇列島外海自6月21日起連續發生多起地震，十島村等地已觀測到超過900次震度1以上的有感地震，其中包括3次震度5弱、18次震度4以及60次震度3，使當地居民人心惶惶。對此，專家則澄清，此次地震與南海海槽大地震無關。不過氣象廳也表示，目前還無法預測連環地震何時會結束。

根據《讀賣新聞》報導，日本氣象廳7月2日召開緊急記者會表示，震央位於吐噶喇列島外海的地震仍無法預測何時能夠平息，並提醒居民應隨時做好避難準備。

事實上，吐噶喇列島外海過去也曾多次出現類似的群發地震，例如2021年12月觀測到308次震度1以上的有感地震、2023年9月則有346次，不過那些地震都在數日內結束，這次的情況已持續超過10天，累積天數創下歷史新高。

對於吐噶喇列島外海地震頻發的原因，鹿兒島大學地震學副教授八木原寬指出，吐噶喇列島東側的菲律賓海板塊正向歐亞板塊下方隱沒，西側則因沖繩海槽形成的東西向擴張力量，導致周邊斷層累積壓力，進而引發頻繁地震。

八木原進一步分析，此次地震與過往不同，震源位置似乎逐漸向外擴散，可能是因海底流體上升，使斷層更容易滑動。不過他也強調，這波群震與南海海槽大地震無關，因震源地區距離遙遠，影響不大。