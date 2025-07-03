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日本一早連3震！鹿兒島凌晨規模4.4　秋田縣也晃了

▲▼鹿兒島縣3日地震。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲鹿兒島縣3日地震。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者張方與／綜合報導

日本3日清晨接連發生多起地震，其中鹿兒島縣吐噶喇群島周邊的惡石島一帶，清晨6時51分觀測到最大震度4的明顯搖晃，震央位於群島近海、深度約20公里，地震規模4.4，所幸並未引發海嘯。緊接著在秋田縣南部，早上7時33分也發生一起震度3的地震，同樣未引發任何災情。

根據NHK報導，鹿兒島縣十島村的惡石島、小寶島自3日凌晨以來，接連發生數起地震，除了清晨的震度4地震外，當地0時45分與6時49分也發生震度3地震，小寶島則在0時49分與2時32分分別觀測到震度3；其他地區如龍美市、諏訪之瀨島等地，也出現震度1至2的搖晃。

氣象廳指出，吐噶喇群島自6月21日以來地震活動就異常活躍，多次發生震度5弱的中小型地震，這波地震次數已大幅超越2021年與2023年曾出現的群發期。專家警告，當地仍可能發生震度5強以上的地震，呼籲居民提高警覺、隨時做好避難準備。

▲▼秋田縣3日地震。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲秋田縣3日地震。（圖／翻攝自日本氣象廳）

至於本島北部地區，秋田縣大仙市於3日早上7時33分發生震度3地震，震央位於秋田縣內陸南部，震源深度約10公里，地震規模為芮氏3.8，周邊的仙北市、美鄉町、秋田市及岩手縣花卷市等地也都有感。所幸這起地震同樣未引發海嘯，也暫未傳出災情。

目前，十島村公所與鹿兒島中央警察署皆表示尚未接獲災損通報，持續進行災情調查與監控，氣象廳則強調，吐噶喇群島周邊地震的活躍狀態恐仍會持續一段時間，提醒民眾保持警戒。

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