國安局公布5款APP高資安風險！　蒐集個資、臉部資訊、回傳數據

▲國安局大門。（圖／取自Google街景）



記者陶本和／台北報導

為避免中共以不正當管道竊取我國人個資，國安局近來依據《國家情報工作法》規定，蒐研各國資安調查報告及相關情訊後，通報並統合法務部調查局、警政署刑事局等單位，針對數款中製APP進行抽檢，結果顯示確有過度蒐集個資及侵犯隱私等資安問題。

國安局指出，本次抽驗的中製APP，包含「小紅書」、「微博」、「抖音」、「微信」及「百度雲盤」等5款應用程式。法務部調查局及警政署刑事局採用數發部發佈「行動應用APP基本資安檢測基準v4.0」相關指標，針對「蒐集個資」、「逾越使用權限」、「數據回傳與分享」、「擷取系統資訊」及「掌握生物特徵」等5類違規樣態所涵括的15項評鑑指標，逐一進行驗測分析。

國安局指出，首先整體檢測結果顯示，抽驗的5款中製APP ，均嚴重違反多項檢測指標。尤其「小紅書」在15項檢測指標中，全部驗出違規情形。另外，「微博」與「抖音」計有13項違規；「微信」有10項違規，「百度雲盤」則有9項違規。此結果顯示5款中製APP普遍存在資安風險，超出一般對應用程式蒐集資訊的合理預期。

國安局表示，其次，5款中製APP 均有「過度蒐集個資」與「權限濫用」等資安問題，包括廣泛蒐集「臉部資訊」、「截圖」、「剪貼簿」、「通訊錄」及「定位」等多項違常違規情形。

在「擷取系統資訊」部分，5款中製APP都有蒐集用戶程式清單、設備參數等資安疑慮；另外，在「掌握生物特徵」部分，使用者臉部資訊亦可能遭應用程式刻意蒐集建檔。

▼國安局證實5款APP存在高資安風險。（圖／國安局提供，下同）



「數據回傳與分享」部分，國安局表示，5款中製APP均將封包資料回傳中國境內伺服器，可能導致使用者個資遭第三方濫用。尤其中共依照《網路安全法》及《國家情報法》規定，可要求企業將用戶資料及數據提供給國安、公安及情工部門，恐使國人個資遭中共特定單位掌蒐及運用。

國安局表示，目前世界多國政府，包括美國、加拿大、英國、印度等國均已對特定中製APP發出禁用或警示。歐盟甚至啟動「通用資料保護規則」(GDPR)，針對與中共相關的特定APP，進行竊資調查，並裁罰鉅額罰金。面對中製APP存在資安風險，我政府機關已禁止使用中共品牌的資通訊產品，包括各種軟硬體。

整體而言，國安局協同法務部調查局及警政署刑事局，驗測5款中製APP，結果顯示普遍存在資安風險；因此，國安局建議國人提高對行動裝置的安全警覺，避免下載具資安疑慮的中製APP，以保護個人隱私及企業營業秘密等相關資訊。