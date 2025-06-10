緊咬賺紅錢鐵證　凌濤爆沈伯洋父公司7成5生意來自中國、賺17億

▲凌濤緊咬沈伯洋父親賺紅錢鐵證。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立委沈伯洋近日捲入「賺紅錢」風暴，國民黨昨踢爆，沈伯洋父親曾以「中國台灣籍」向中國申請進出口許可，要大賺人民幣，質疑沈伯洋「間諜黑熊」會不會出賣我國國防外交機密及機敏資料？國民黨桃園市議員凌濤今（10日）再揭露，沈伯洋父親在陸經商超過1.9萬筆的交易資料，賺了將近17億，痛批沈伯洋「雙標」行徑。

國民黨今日召開「揭露關鍵資料打臉沈伯洋家族！民進黨抹紅自食惡果」記者會，智庫副執行長凌濤、台北市議員張斯綱、黨發言人楊智伃和副發言人康晉瑜參與。

凌濤指出，這兩天國安單位，竟然稱說中共現在打認知疫苗，都在為沈伯洋「洗地」，但事實上沈伯洋父親有沒有賺紅錢？有！否則人家怎麼檢驗你；其次，沈伯洋說別人到大陸經商是統戰，而換到沈家就變愛國商人？第三，民進黨今天有四位黨工被起訴，台灣最多共諜都在民進黨的府院黨，請問國安會秘書長吳釗燮涉入共諜案何時要被辦？第三，民進黨團書記長陳培瑜說，到中國經商只有中國台灣的選擇，沒有中華民國的選擇怎麼辦？那不要去賺不就沒事了嗎？怎麼會有選擇的問題？民進黨一邊喊抗中保台一邊賺紅錢，無恥至極。

凌濤接續揭露，沈父的「兆億有限公司」，從2008年至今，有高達19041筆的交易，高達近7成5來自中國，簡直是中國商人超級大戶，其總體貿易金額高達17億，沈伯洋和沈父就是「沈17億」，不要再瞎扯什麼中南美洲商人了啦！而陸委會也成洗地大隊，雙標到極致，只許州官放火，不許百姓點燈。沈伯洋家族企業用「中國台灣」賺錢，是讓中共賺錢，台灣藝人被迫提「中國台灣」，卻抹紅唱和中共。先前陸委會稱說，要針對20多個台灣藝人查核，可是卻護航沈伯洋父親卻在大陸賺錢，請問這是不是雙標什麼是雙標？

最後，凌濤總結，國民黨絕對支持兩岸合法合規的經商，但民進黨自己喊抗中保台，一邊跑去中國經商賺錢，請問這不是雙標嗎？先前民進黨有中國鵬，現在有中國紅熊，接下來是否會變成間諜黑熊？