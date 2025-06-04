國安局、馬紹爾群島簽署安全合作意向書　情訊分享共同維護區域安全

總統賴清德昨日早上以隆重的軍禮歡迎馬紹爾共和國總統海妮來台訪問，但在典禮舉行期間，卻發生因為沒有雨備，導致賴和海妮冒雨檢閱三軍儀隊，外交部長林佳龍還對此稱，雨水是上天的祝福。國民黨桃園市議員凌濤今（4日）狠批，總統府聲稱有雨備，但沒有使用，不使用的理由為何？林佳龍既然說淋雨是祝福，會不會有友邦相信林佳龍的鬼話，下次見面就潑水叫做祝福？