民進黨共諜案4人遭起訴　黃國昌：賴清德要繼續包庇吳釗燮？

▲民眾黨立法院黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

檢調偵辦共諜案，今（10日）起訴民進黨資深黨工黃取榮、前外交部長吳釗燮秘書何仁傑、賴清德總統辦公室諮議吳尚雨、前民進黨宗教部主任邱世元等4人。對此，民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，最可恥的是吳釗燮迄今神隱，嚴重危害國家安全，連最基本的道歉都不曾說過一句，「如今，案子起訴了，請問賴清德總統，還要繼續包庇嗎？」

黃國昌表示，民進黨「府院黨共諜案」今天偵查終結，依違反《國家機密保護法》、《國家安全法》等罪起訴民進黨大金主黃取榮、吳釗燮心腹何仁傑、賴清德總統辦公室諮議吳尚雨、前民進黨宗教部主任邱世元4人。

黃國昌直言，整天高喊抗中保台、恣意抹紅在野黨的民進黨，原來自己養了一群拿紅錢叛國的共諜，不僅絲毫禁不起檢驗，更印證「抗中是工作、舔共是生活」就是民進黨的DNA。

黃國昌說，此案涉及層面甚廣，從高檢署和北檢起訴範圍可以清楚得知，實已替民進黨築下防火牆，慎防擴大延燒，實乃斷尾求生。

「最好的證明，除了吳釗燮沒被追究法律責任，高檢署起訴黃取榮違反國安法為中國發展組織，卻連發展了多少人都沒有寫，高檢署不覺得自己很可笑嗎？」黃國昌質疑，是沒有認真辦，還是不敢認真辦？面對自己人的醜事，高高舉起、輕輕放下，就是民進黨主政下的縮影。

黃國昌說，最可恥的是吳釗燮迄今神隱，長期把共諜當心腹，嚴重危害國家安全，結果，不要說負起政治責任，連最基本的道歉都不曾說過一句。如今，案子起訴了，請問賴清德總統，還要繼續包庇嗎？還要縱容這樣的人掌管國家安全多久？