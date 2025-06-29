打擊伊朗內幕曝！　以色列爆「暗中布局15年」間諜滲透核計畫

▲ 福爾多（Fordow）地下核設施遇襲後的衛星影像，攝於6月24日。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列對伊朗核設施的攻擊傳出最早自2010年就開始部署，英媒取得的文件顯示，以色列情報機構摩薩德（Mossad）多年來早已滲透伊朗境內，深入飛彈與核計畫核心，掌握遠比外界認知更龐大的軍備資料，成為近期多起精準打擊關鍵依據。

《泰晤士報》取得以色列與美英等盟友共享的外洩情報文件指出，伊朗核武發展早已超出外界想像，不僅限於福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）及伊斯法罕（Isfahan）3大基地。而知情人士向該報透露，摩薩德早已在多處部署人員，長期監視、蒐集資料，並在發動攻擊前完成地面布局、確認目標。

以伊12天衝突期間，以色列鎖定德黑蘭及伊斯法罕3處用於生產濃縮鈾離心機的設施發動空襲，並集中打擊納坦茲設施中的7個關鍵系統，根據地面間諜繪製的地下設施分布圖，攻擊電力、研發中心、通風冷卻管線等設施，可見滲透程度極深。

除納坦茲以外，以色列打擊伊斯法罕、努爾（Nur）與莫格德（Mogdeh）等地核子研究機構與軍事基地，甚至摧毀用於測試核武的塑膠炸藥製造設施，這些據點多由已故科學家法克里札德（Mohsen Fakhrizadeh）主導。以色列還聲稱曾滲透伊朗革命衛隊總部與其他敏感地點，指出伊朗核武研發已進入實驗階段。

摩薩德早在2010年就被指涉入暗殺一名伊朗科學家，2024年更透過雇用伊朗保全，在德黑蘭裝設爆裂物刺殺哈瑪斯領袖哈尼雅。據報以色列情報單位幾周前甚至提出暗殺最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），但被美國總統川普反對，川普27日也發文稱自己「救了他一命」。

根據以色列情報，伊朗計畫每月生產數十枚長程地對地飛彈，每年生產上千枚，目標達成8000枚庫存，而13日衝突爆發前已擁有約2000至2500枚。伊朗境內以色列間諜事先實地前往各大飛彈生產與研發設施，包括用於製造碳纖維彈體的里海沿岸工廠，並成功將其摧毀。而衝突過後德黑蘭大舉清查，逮捕數十名間諜嫌疑人，也顯示對內部滲透的疑慮。

以色列多年來對伊朗的監視與打擊，已成為情報作戰的經典案例。英國海法大學研究中心主任索弗（Efrat Sopher）表示，摩薩德在成功打擊伊朗威脅方面發揮關鍵作用，對伊朗及其代理人的成功行動將寫入歷史。伊朗外長阿拉格奇26日也坦承，以色列與美國的行動對伊朗核計畫造成「過度且嚴重破壞」。