蓬佩奧險遭刺殺！　新書爆伊朗2022年在巴黎動手

▲美國前國務卿蓬佩奧2022年在法國巴黎險遭伊朗暗殺。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國友台派前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），但如今卻傳出2022年險些遭伊朗暗殺的消息。這是這起事件首度對外曝光，依據即將出版的新書，伊朗企圖暗殺蓬佩奧的地點就在法國巴黎。

華盛頓郵報報導，這本新書《2024：特朗普如何奪回白宮，民主黨如何失去美國》提及，川普及其高階官員在2021年離任後經常面臨暗殺威脅。蓬佩奧在2018年至2021年擔任美國第70任國務卿，依據新書，伊朗2022年得知蓬佩奧在巴黎所住的飯店之後企圖暗殺他，不過最終蓬佩奧逃過一劫。

這本書並未提及其他更多細節，蓬佩奧發言人拒絕針對此事件置評。

這本新書還稱，在川普在2024年總統大選勝選之前的這3年，伊朗至少3度試圖暗殺美國官員。在2024年9月，也就是大選投票日之前，當時的候選人川普及其競選團隊被情報人員告知，伊朗招募在美國本土活動的殺手。這些安全威脅大幅改變川普及其幕僚在競選期間的行事方式與世界觀，這些細節為川普授權轟炸伊朗摧毀其核能力的決定增添新的背景脈絡，但現階段尚不清楚這些事件在川普的決策之中究竟扮演多大的角色。

就在近期，白宮被問及在美伊緊張情勢加劇之下，川普是否考慮恢復包括蓬佩奧在內等前官員的安全保護時，發言人稱這目前不在考慮範圍內。

不過在蓬佩奧2023年出版《永不退讓》（Never Give an Inch）一書之中，蓬佩奧提到，一名被控暗殺前國安顧問波頓（John Bolton）的伊朗革命衛隊成員，曾企圖開價100萬美元雇用殺手來刺殺他，這項計畫並非無稽之談，因為潛在襲擊者早已來到住處、辦公地點採點調查。

蓬佩奧稱，「這是離任之後，我和我的家人所面臨的眾多威脅之一」，儘管某些細節無法明說，「部分前川普政府官員、美國高階軍事領袖、部分普通的美國人仍然在伊朗暗殺名單上。最令我們和我們的家人感到不安的是，伊朗暗殺行動沒有截止日」。