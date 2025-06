伊朗高官復活！以色列空襲「被埋3小時」驚險逃死　拄拐杖現身了

▲ 沙姆哈尼住家被炸成廢墟,28日現身陣亡者國葬。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)高級顧問沙姆哈尼(Ali Shamkhani)一度傳出在13日的以色列空襲中喪命,28日卻透過官媒現身,講述他死裡逃生的經歷,一度被埋在瓦礫堆中長達3小時,目前仍未完全康復。而他當天也公開露面,出席空襲中犧牲的軍官及科學家國葬,破除死亡傳聞。

綜合CNN及以色列媒體Ynet,沙姆哈尼在德黑蘭的住宅13日遭以色列轟炸倒塌,以色列和伊朗媒體都曾報導他的死訊,但20日包括伊朗官媒IRNA、半官方媒體塔斯尼姆(Tasnim)及法爾斯通訊社(Fars)都聲稱他並未死亡,而是因嚴重受傷住院治療,當時未公開他的照片,但他28日便親自出席衝突中喪命的60名軍官、科學家及平民葬禮。

Iranian Supreme Leader Khamenei’s advisor also BACK from the ‘DEAD’



Israel claimed it killed Ali Shamkhani in June 13 strike



He says he was buried ‘under rubble for 3 HOURS’ — IRIB https://t.co/vXGnPEsQGT pic.twitter.com/FdXCVnVeKi