伊朗高官復活！以色列空襲「被埋3小時」驚險逃死　拄拐杖現身了

▲ 沙姆哈尼住家被炸成廢墟，28日現身陣亡者國葬。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）高級顧問沙姆哈尼（Ali Shamkhani）一度傳出在13日的以色列空襲中喪命，28日卻透過官媒現身，講述他死裡逃生的經歷，一度被埋在瓦礫堆中長達3小時，目前仍未完全康復。而他當天也公開露面，出席空襲中犧牲的軍官及科學家國葬，破除死亡傳聞。

綜合CNN及以色列媒體Ynet，沙姆哈尼在德黑蘭的住宅13日遭以色列轟炸倒塌，以色列和伊朗媒體都曾報導他的死訊，但20日包括伊朗官媒IRNA、半官方媒體塔斯尼姆（Tasnim）及法爾斯通訊社（Fars）都聲稱他並未死亡，而是因嚴重受傷住院治療，當時未公開他的照片，但他28日便親自出席衝突中喪命的60名軍官、科學家及平民葬禮。

Iranian Supreme Leader Khamenei’s advisor also BACK from the ‘DEAD’



Israel claimed it killed Ali Shamkhani in June 13 strike



He says he was buried ‘under rubble for 3 HOURS’ — IRIB https://t.co/vXGnPEsQGT pic.twitter.com/FdXCVnVeKi — RT (@RT_com) June 28, 2025

國營的伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）28日釋出的訪問中，沙姆哈尼描述，空襲當下他以為發生地震，直到聽見車輛的聲音才發現不是，因此肋骨骨折且受到內傷，「我的胸口被壓碎了」，獲救時已受困3小時，所幸撿回一命，而曾經的家園如今只剩斷垣殘壁。

他上周曾稱，「我命中注定要活下來」，28日播出的訪問中仍使用肺部復健呼吸裝置、拄著拐杖。至於他為何被以色列鎖定，沙姆哈尼不願正面回應，「我知道他們為何針對我，但我不能說。」

Ynet提到，沙姆哈尼曾任伊朗海軍司令、國防部長與最高國家安全委員會秘書長，也領導軍事戰略研究中心，曾被視為總統熱門人選，為伊朗安全體系重要人物。