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美國與G7達成協議！　美企將豁免全球最低稅負制部分條款

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普再推翻拜登前朝政策。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

七大工業國集團（G7）今日發布聲明指出，美國與G7成員已就一項提案達成共識，內容將使美國企業得以豁免部分2021年「全球最低稅負制」（Global Minimum Tax，GMT）條款約束。該協議旨在化解川普政府近期對國際稅收協議的反對態度，並為全球稅務秩序注入更多穩定性。

根據路透社報導，本次聲明由輪值主席國加拿大代表發布。G7強調，作為回應美方同意撤除「大而美法案」（Make America Great Act）第899條、即俗稱「報復稅」的條款，各國將建立一套「並行制度」，允許美國企業在一定程度上免於該國際最低稅負機制的適用。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）26日證實此協議，表示新制度建立在承認美國既有最低稅負法律的基礎上，透過雙方讓步換取共識，避免跨國稅務衝突進一步升溫。

2021年，在前總統拜登領導下，美國與近140個國家透過經濟合作暨發展組織（OECD）推動達成「全球最低稅負制」協議，對營收超過7.5億歐元的大型跨國企業徵收不低於15%的有效稅率。然而，川普（Donald Trump）於今年1月以行政命令否定該協議的適用性，實際宣告美國退出全球稅改合作，並揚言對任何針對美企祭出「歧視性稅收政策」的國家實施報復措施。

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