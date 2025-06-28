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下一步劍指北韓？川普強調和金正恩「關係良好」：我會解決問題

▲▼川普與金正恩在河內會談決裂後，同年6月在南韓板門店會面。（圖／達志影像）

▲川普不斷強調，與金正恩維持良好關係。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

自從以色列襲擊伊朗境內軍事設施、狙殺軍方高層後，美國總統川普便派遣B-2轟炸機空襲伊朗3座核設施，並從中協調讓以色列、伊朗停火。不過，對於實際擁有並持續發展核武的北韓（朝鮮），川普在記者會上再度強調，他與北韓最高領導人金正恩的關係良好，且未來一定會解決與北韓的矛盾。

根據《韓聯社》，川普於美東時間27日下午在白宮辦公室，當現場有記者提問，是否向北韓的金正恩傳送書信時，他回應道，「我和他（金正恩）的關係過得非常好，如果我們雙方之間有任何矛盾，則將會與北韓共同解決矛盾。」

不過，川普並未明確回應，是否曾經向金正恩傳達書信。

先前美媒《NK News》曾於本月11日在報導中爆料，指出川普為了順利重啟美國與北韓之間的對話，便親自撰寫寄給金正恩的書信，並試圖轉交給金正恩，豈料當美方將書信交給在美國活動的北韓外交官時，卻當場遭到北韓外交官拒收。

▲▼金正恩收到來自川普的信函，表示內容有趣。（圖／達志影像）

▲金正恩拒絕接收來自川普的信函。（圖／達志影像）

對此，川普不斷強調，「我和金正恩繼續維持著良好的關係，真的過得很好。儘管有人將之稱為『潛在性的矛盾』，但我深信我們能夠解決問題。就算發生了紛爭，也與我們無關。再說一次，儘管我們和我們曾經解決問題的許多地方相隔千萬里，但我深愛（仲裁和平），這是正確的事，且我深信我們有能力執行。」

據悉，川普在總統第一任期內，曾經3度與金正恩會晤，為的就是讓北韓重新回到談判桌、達成無核化，不過最終雙方的談判卻宣告破裂，而金正恩在追求深化與俄國之間的關係後，也無意聚焦改善美朝關係。

隨著川普介入處理伊朗核設施爭議，外界關注川普是否會重新將焦點轉回東北亞。

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