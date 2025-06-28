人妻墜20樓「全身粉碎」慘死！疑丈夫家暴奪命　死前求救錄音曝

▲36歲的崔西去年10月墜樓死亡。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

美國芝加哥一名科技公司女主管去年10月墜樓慘死，遺體在20多層樓高的公寓樓梯間被發現、身體幾近粉碎，如今她過去的一段911求救通話曝光，讓人聽了心驚。她在通話中不斷哭喊「拜託快點來」，稱丈夫正在攻擊她，還曾試圖逼她說「電話是撥錯的」。

根據《紐約郵報》報導，36歲的崔西（Caitlin Tracey）在2024年1月13日撥打報警電話時情緒激動表示，丈夫貝克林克（Adam Beckerink）喝醉後動手打她，還曾多次施暴，「他以前也打過我…拜託快點來！」但她的聲音隨後因過度激動逐漸變得難以辨識。

《每日郵報》指出，警方當時趕到她在密西根州紐布法羅的住處，發現她臉部有撕裂傷，身上也有紅腫痕跡。根據FOX 32取得的法庭文件，她向警方表示，貝克林克不只攻擊她，還偷走她的物品，並叫她對警方謊稱電話是「意外撥出的」。

Tech exec begged cops to ‘please hurry’ in chilling 911 call months before ‘pulverized’ body found after 20-story fall in luxe Chicago condo https://t.co/cxGY1kX248 pic.twitter.com/0V9RYAAB9V — New York Post (@nypost) June 27, 2025

貝克林克是芝加哥知名稅務律師，事發時他才與崔西結婚半年。

警方2024年8月曾再度接獲報案，但通話中傳出吵鬧聲後被中斷。事實上，崔西早在2023年11月就曾在芝加哥申請保護令，控訴丈夫多次家暴，卻最終撤回訴訟。

她在去年10月27日被發現陳屍於南環區（South Loop）高級公寓樓梯間，甚至一隻腳也遭截斷。貝克林克當時先報案說她失蹤，後來雖被警方帶走偵訊，卻未遭起訴。

驗屍報告指出，崔西死於「高處墜落」造成的多處重創，但死因方式仍列為「無法判定」，目前仍無人被起訴。

事實上崔西死亡時，她的丈夫原訂幾天後就要在密西根出庭，接受家暴指控審判，但庭期已多次延後，且他也已遭原先任職的律師事務所開除。