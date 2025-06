人妻墜20樓「全身粉碎」慘死！疑丈夫家暴奪命　死前求救錄音曝

▲36歲的崔西去年10月墜樓死亡。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

美國芝加哥一名科技公司女主管去年10月墜樓慘死,遺體在20多層樓高的公寓樓梯間被發現、身體幾近粉碎,如今她過去的一段911求救通話曝光,讓人聽了心驚。她在通話中不斷哭喊「拜託快點來」,稱丈夫正在攻擊她,還曾試圖逼她說「電話是撥錯的」。

根據《紐約郵報》報導,36歲的崔西(Caitlin Tracey)在2024年1月13日撥打報警電話時情緒激動表示,丈夫貝克林克(Adam Beckerink)喝醉後動手打她,還曾多次施暴,「他以前也打過我…拜託快點來!」但她的聲音隨後因過度激動逐漸變得難以辨識。

《每日郵報》指出,警方當時趕到她在密西根州紐布法羅的住處,發現她臉部有撕裂傷,身上也有紅腫痕跡。根據FOX 32取得的法庭文件,她向警方表示,貝克林克不只攻擊她,還偷走她的物品,並叫她對警方謊稱電話是「意外撥出的」。

Tech exec begged cops to ‘please hurry’ in chilling 911 call months before ‘pulverized’ body found after 20-story fall in luxe Chicago condo https://t.co/cxGY1kX248 pic.twitter.com/0V9RYAAB9V